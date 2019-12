Gallardo arma el equipo ante San Lorenzo sin "Nacho" Fernández y Casco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, comenzó a diagramar el equipo que el domingo próximo recibirá a San Lorenzo por la fecha 16 de la Superliga sin los lesionados Ignacio Fernández y Milton Casco y a la espera de las recuperaciones de Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz.



Fernández tiene un desgarro de grado uno en el aductor derecho, mientras que Casco no se recuperó aún de la distensión en el isquiotibial derecho que sufrió en la final de Copa Libertadores perdida ante Flamengo de Brasil por 2 a 1 el 23 de noviembre en Lima, Perú.



"Nacho", quien padeció la lesión el sábado pasado en la victoria ante Newell's Old Boys por 3 a 2 en Rosario, se entrenó de manera diferenciada. En tanto, Casco efectuó ejercicios en el gimnasio del predio River Camp de Ezeiza.



Ambos intensifican sus respectivas recuperaciones para estar disponibles de cara a la final de la Copa Argentina del viernes 13 de diciembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero en Mendoza.



Las bajas de Fernández y Casco abren la chance para el colombiano Juan Fernando Quintero (jugó unos minutos ante Newell's Old Boys) y Fabrizio Angileri, quien continuaría como titular.



Gallardo recibió buenas noticias con el trabajo a la par de sus compañeros de Enzo Pérez y De La Cruz, ausentes ante Newell's por una molestia en la rodilla derecha y el tobillo izquierdo, respectivamente.



De esta manera, serían de la partida frente a San Lorenzo en busca del triunfo que afirme al club de Núñez en las primeras posiciones de la Superliga, con chances de encaramarse como puntero.



El encuentro ante San Lorenzo comenzará a las 21.45 en un Monumental que luego festejará un año de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid. El evento contaría con la visita de Gonzalo "Pity" Martínez, autor del 3-1 en la corrida memorable, en tiempo de descuento, que definió el pleito.



River reúne 27 unidades en la Superliga, está a dos de los punteros Boca y Argentinos (29), y el próximo domingo recibirá a San Lorenzo (23) por la fecha 16, en el Monumental, a partir de las 21.45.