Ganancias: de aprobarse, 15.000 sanjuaninos dejarán de pagar el impuesto

Luego de más de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de Impuesto a las Ganancias con 241 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto negativo. Dentro de los legisladores que apoyaron esto estuvo Walberto Allende, quien en diálogo con DIARIO HUARPE analizó la importancia de la normativa para San Juan y el país: “Estamos muy contentos de haber logrado este consenso para beneficiar a más sanjuaninos y argentinos”. Es que de aprobarse en la Cámara Alta con esta nueva legislación serán más de 1.300.000 trabajadores y jubilados argentinos, de los cuales 15.150 son sanjuaninos, los que dejarán de tributar este impuesto.

“Con esto damos un gran paso desde la Cámara de Diputados y esto es apoyado por el Gobierno de San Juan. La política viene a dar respuesta a varios sectores que solicitan hace años tratar este temas. Esto traerá Justicia”, manifestó el legislador del Frente de Todos.

Además señaló que “hacía años que el Impuesto a las Ganancias no se actualiza, así que esperamos que no tenga ninguna modificación en el Senado y pueda aprobarse la nueva ley, que se estima que será de aplicación casi inmediata”.

Por su parte, el diputado Francisco Guevara (Frente de Todos), quien tomó la palabra en el recinto, manifestó que "esto es una gran noticia, es un alivio en los bolsillos de los argentinos porque van a poder recuperar la capacidad real del poder adquisitivo". Y contó que en el caso de San Juan esto impacta positivamente en los trabajadores mineros y en los empleados públicos.

Pero también remarcó cómo afecta a las arcas provinciales y dijo que “San Juan dejará de recibir casi $700 millones pero esto no es visto de forma negativa. Sino que esto volverá a la economía interna y esto es el puntapié inicial para la recuperación económica”.

Las claves del proyecto aprobado por Diputados

El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $150 mil brutos.

Los trabajadores que cobren entre $150 mil y $173 mil pagarán ganancias, pero la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

La otra modificación surge de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja y autor del proyecto, Sergio Massa, con una veintena de dirigentes sindicales y se trata de eximir del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta $150 mil.

Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontado de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del cálculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.

La ley establece que un jubilado para acceder al beneficio de no pagar Ganancias si gana menos de 8 haberes mínimos ($ 165 mil), no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación. Por ejemplo, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio. Ahora, lo que se propone es flexibilizar este punto estableciendo un monto mínimo de ingresos por debajo del cual no se pierde el beneficio.