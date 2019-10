Ganó Alberto, semana de decisiones

Estos resultados eran totalmente predecibles, ya que, aquellos que no votaron en las PASO, no conformaban el mercado electoral meta del Frente de Todos, si por el contrario lo era para Cambiemos, toda vez que estos se identificaban con la clase media-alta.

Los que votaron a Alberto ya lo votaron, y no le iban a sacar el voto.

La única esperanza que tenía Macri era sacar más votos que Alberto, el ballotage era imposible. Así lo expresé días antes de la elección en Radio la Red. Era lógico, los dos principales candidatos podían sumar, jamás restar.

Ahora viene un mundo distinto. Ya lejos de la zona de confort Alberto deberá tomar decisiones, y si bien aún no ejerce la presidencia; los primeros gestos adultos del macrismo muestran que, en contra de lo que pensábamos la mayoría, la transición será al menos regular.

Lo primero que debe hacer Alberto es ponerse un blindaje ante las presiones de todo tipo que pudiera imaginarse.

Recordemos que Alberto siempre se movió en esa zona de confort de las segundas líneas y hasta con bajo perfil; ahora ya no mira para el costado o hacia arriba; su mirada será su propia decisión.

Esto no es menor. No todos se bancan las presiones propias del lugar y del momento. En eso habrá que esperar que tipo de liderazgo construye.

Debe resolver los problemas financieros urgentes y los económicos importantes.

Un pequeño recordatorio de los problemas que se vienen.

Reperfilamiento de la deuda.

Dólar: El valor promedio fue de $46,50 a $60,55, con un pico de $62,18.

Reservas: Desde las PASO pasaron de$66.000 millones hasta los $47.800 millones que es el último dato del viernes.

Riesgo País: Tuvo un crecimiento importante partiendo de los 860 puntos, para llegar a las 2000 unidades, en donde se mueve con total y peligrosa comodidad.

Tasas de Interés: Dejamos el viernes pasado una tasa del 68%, con un punto de partida en los 62% y habiendo golpeado el techo del 85%.

En lo primero, este gobierno intentó llevar adelante ese Reperfilamiento, llamando a una licitación de letras que resultó desierta. Un fracaso que provocó otros males.

En este pequeño bagaje de complicaciones en un enfermo gravísimo como Argentina, tendrá que moverse la transición. De todas maneras, hay que pensar en lo importante y allí se viene un cúmulo de nuevos problemas.

Para darle un nuevo arranque a la economía hace falta combustible llamado dólares.

No podemos aumentar la oferta monetaria si no tenemos reservas; o sea, la maquinita no puede funcionar aún, y por lo tanto no podremos inyectar pesos rápidamente para aumentar el consumo interno.

No podemos incrementar impuestos para generar más dinero, ya que la vaca lechera llamada contribuyente ya está seca, y sin poder de recría hasta tanto reciba una buena dosis de alimento que hoy el Gobierno no puede brindar.

Se viene el poder de la exportación.

Habrá que quitar las retenciones. Una medida no muy populista para el lado del Kirchnerismo puro.

Deberá devaluarse con congelamiento de costos, incluidos salarios, lo que provocaría un cisma con la política kirchnerista.

Es decir, Alberto se encuentra en una encrucijada interesante; y aquí puede encontrar ayuda en su peor enemigo, Mauricio Macri; quien al mejor estilo Duhalde asuma el costo político de tomar las medidas necesarias para que Alberto como Néstor, comience a cosechar los resultados y construir a partir de allí lo necesario para crecer.

De todas maneras, más allá de los discursos, Alberto sabe que lo primero que tiene que mirar es la macro economía, y por ahora la góndola revisarla de soslayo, aunque siga afirmando que le “interesa que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas”.