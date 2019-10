Garavano advirtió que "si algún juez quiere quedar bien con algún sector, se equivoca"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió hoy que "si algún juez, por el calor político, quiere quedar bien con algún sector, se equivoca", al advertir que "en definitiva, todos nosotros debemos rendir cuentas ante la población". Ante las excarcelaciones de ex funcionarios del kirchnerismo que se produjeron en los últimos días, el funcionario sostuvo, en declaraciones a TN, que lo "importante" es que "los juicios orales se realicen y la Justicia defina sobre la responsabilidad o no de las personas sometidas a proceso". Asimismo, indicó que "las prisiones preventivas son medidas excepcionales que toma un juez, a pedido de un fiscal". No obstante, advirtió que "si algún juez, por el calor político, quiere cambiar el criterio o quedar bien con algún sector, se equivoca, porque en definitiva todos nosotros debemos rendir cuentas ante la población".