Garavano dijo que Macri le pidió a su gabinete "máxima colaboración" en la transición de gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijo hoy que en la reunión de Gabinete que el presidente Mauricio Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada les pidió "máxima colaboración a todos sus ministros" para la transición que deberá entregar el mando al presidente electo Alberto Fernández.



"El Presidente nos pidió a todos los ministros máxima colaboración, que prepararemos todos los elementos y materiales para entregar a las autoridades entrantes", contó el funcionario en una rueda de prensa al finalizar la reunión.



"Estamos todos nosotros y él a la espera de que se nos indique la lista de aquellas personas con las que se desarrollará esta transición, esto hasta el momento no ha sucedido", agregó sobre los responsables de cada área que deberán hablar con cada ministro en particular.



Garavano remarcó que, por otro lado, en la reunión se comentó que el grueso de la información, con números y datos, "está subida a Internet", pero de todos modos todo el Gobierno está "dispuesto a trabajar con las personas que sean señaladas con el presidente electo", sostuvo.



El funcionario también aclaró que estuvieron presentes en la reunión de hoy los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Federico Pinedo y Emilio Monzó, respectivamente, con quiénes se analizó cómo "colaborar en esta transición eventualmente con la sanción de algunas leyes que puedan ser requeridas por el nuevo gobierno".



En el mismo sentido, el canciller Jorge Faurie (vocero del encuentro junto a Garavano) dijo que Macri les informó que está dispuesto "a trabajar con el espíritu más republicano, constitucional y transparente" en la transición y el traspaso de mando, para que eso "le de certeza a todos los argentinos" de que hay un nuevo mandato democrático.



"El 40% los argentinos que confiaron en nosotros nos esperan trabajando, unidos y sobre todo defendiendo los ideales y valores que supimos crear o las expectativas que supimos abrir", remarcó el diplomático, que junto con Garavano confirmó que Macri seguirá activo en ese sentido.



"Me transmitió su compromiso con los argentinos, con el respalde enorme que se recibió en las urnas, para defender a los argentinos y a esos valores. Y en eso va a seguir comprometido", apuntó el titular de Justicia.



En otro tramo de la rueda de prensa Faurie confirmó que Macri piensa traspasar el mando a su sucesor, y que el último de los eventos regionales a los que asistirá será la Cumbre del Mercosur, que se celebra en Brasil el 5 de diciembre.



"En estos 4 años Argentina ha hecho una labor dinamizadora y reivindicatoria del Mercosur que le permiten al Presidente hacer un balance muy positivo", analizó Faurie, que subrayó los acuerdos firmados con otros bloques y la dinamización y simplificación del comercio dentro del Mercosur.



"Hoy tenemos una proyección internacional (como Mercosur) que tenemos que valorizar", concluyó.



Finalmente, Faurie se refirió al supuesto encono de Elisa Carrió con su figura, y aclaró que está "a disposición" para lo que ella considere necesario aclarar, pero la elogió.



"Ha cumplido un rol fundamental, -como se decía en la antigua diplomacia de Roma- de ser el Tribuno del Pueblo, que tiene la virtud de hablar con claridad", dijo sobre la diputada, que esta semana anunció su retiro de la política.