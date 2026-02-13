La presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, realizó una recorrida institucional por los Juzgados de Paz Letrados de distintos departamentos con el objetivo de evaluar el funcionamiento del servicio, agradecer el trabajo del personal y consolidar metas trazadas para 2025.

La iniciativa se enmarca en la política de gestión impulsada por la actual conducción del máximo tribunal provincial, que quedó plasmada en el documento “Acciones Destacadas 2025”, donde se detallan logros y desafíos de cada organismo judicial. Según explicó la magistrada, el propósito fue “visibilizar los pequeños logros cotidianos” y reconocer el compromiso de jueces, funcionarios y empleados.

“El recorrido es también una forma de agradecer el acompañamiento y de poner en valor el trabajo que muchas veces no se ve. La gente acude a la Justicia cuando puede, no cuando quiere, y necesita que el sistema esté disponible”, señaló García Nieto durante los encuentros mantenidos en cada departamento.

La agenda comenzó el 3 de febrero e incluyó visitas presenciales a los juzgados de Rawson, Pocito, Chimbas, Santa Lucía, 9 de Julio, Ullum, Zonda, Rivadavia, Jáchal, Iglesia, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, Angaco, San Martín y Albardón. En el caso de Valle Fértil y Calingasta, los encuentros se concretaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Durante las reuniones se abordaron cuestiones operativas vinculadas al uso de nuevos sistemas informáticos, la necesidad de capacitaciones específicas y los requerimientos de personal para optimizar tiempos de atención. También surgieron planteos sobre conectividad en algunos departamentos y la importancia de contar con indicadores que permitan reflejar tareas que no siempre quedan registradas digitalmente.

Uno de los ejes centrales fue la evaluación del nuevo régimen de Feria Judicial. Este año se implementó una modalidad que permitió mantener abiertos los juzgados durante enero, más allá del turno habitual, con el objetivo de garantizar el acceso a justicia, especialmente en zonas alejadas del Gran San Juan.

Desde la Corte destacaron que la experiencia resultó positiva y que permitió sostener la atención en trámites urgentes y consultas ciudadanas sin interrumpir el servicio. En ese marco, la recorrida sirvió también para recoger impresiones directas del personal sobre el funcionamiento del esquema y proyectar eventuales ajustes.

Con esta serie de visitas, la presidenta del máximo tribunal buscó consolidar una línea de gestión orientada a fortalecer la presencia territorial del Poder Judicial y a mejorar la calidad del servicio en los departamentos. El balance, según señalaron desde la Corte, apunta a sostener los avances logrados y a profundizar las herramientas que faciliten un acceso más ágil y eficiente a la justicia en toda la provincia.