Un sanjuanino de 83 años terminó imputado por la Justicia de San Juan por poseer armas ilegales. El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2026, cuando personal de la Policía de la Provincia de San Juan, de la división Flora y Fauna, realizó un allanamiento en su domicilio por tener en su poder aves autóctonas de la provincia.

Según consta en la investigación judicial, el operativo tenía como objetivo el secuestro de aves, algunas de ellas autóctonas y otras en peligro de extinción. Sin embargo, durante la inspección los efectivos encontraron en una habitación varias armas de fuego de uso civil, entre ellas una sin documentación y otra con modificaciones antirreglamentarias.

El hombre presentó papeles que acreditaban la tenencia de algunas armas y constancia de trámite para obtener la credencial de legítimo usuario, solicitada el 21 de enero de 2026. No obstante, no pudo justificar la posesión de una carabina calibre 22 ni de otra arma tipo Mauser cuyo calibre había sido modificado, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

Ante esta situación, el ayudante fiscal interviniente, por disposición del fiscal de turno Fernando Bonomo, ordenó su detención e imputación por tenencia ilegítima de arma de fuego. Debido a que el acusado tiene 83 años, se dispuso el cumplimiento de prisión domiciliaria.

Finalmente, la Justicia resolvió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año. Como parte de la medida, el imputado deberá realizar una reparación simbólica de $30.000 a la Fundación Casa Sane y entregar diez cajas de leche. Además, se ordenó el decomiso y la destrucción de las armas secuestradas.