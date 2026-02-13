La Obra Social Provincia (OSP) profundiza su proceso de modernización con la implementación del carnet digital como herramienta prioritaria para sus afiliados. La medida, impulsada por la intervención que encabeza Rodolfo Fasoli, busca optimizar controles, agilizar trámites y fortalecer la transparencia administrativa.

La credencial virtual ya se encuentra integrada al sistema de Ciudadanos Digital (CiDi), lo que permite que los afiliados puedan acceder a ella de manera inmediata, sin necesidad de gestiones presenciales. Según explicaron desde la obra social, el carnet se obtiene automáticamente al ingresar a la plataforma, eliminando así la instancia de solicitud o retiro físico.

Entre las principales ventajas del nuevo sistema se encuentra la posibilidad de que cada afiliado visualice un registro administrativo de consultas y prácticas realizadas. Desde la intervención aclararon que no se trata de una historia clínica digital, sino de un mecanismo de seguimiento que aporta mayor trazabilidad a las prestaciones.

Uno de los objetivos centrales de la digitalización es reforzar los controles internos. En auditorías previas se detectaron denuncias por prácticas facturadas pero no efectuadas, situación que ahora se busca prevenir mediante un sistema más transparente y con mayor capacidad de verificación.

“Este proceso apunta a modernizar la institución y a dar herramientas tanto a los afiliados como a la administración para mejorar el control”, señalaron desde la conducción. En ese marco, la digitalización se inscribe en un plan más amplio de actualización tecnológica que la OSP viene desarrollando desde hace casi dos años.

En paralelo, la obra social avanza en el desarrollo de una aplicación móvil propia. La futura app permitirá enviar notificaciones personalizadas a los afiliados sobre campañas de vacunación, recordatorios sanitarios y novedades institucionales, integradas con la credencial digital.

No obstante, desde la intervención fueron enfáticos en aclarar que el carnet digital no reemplaza al físico. Aquellos afiliados que, por razones tecnológicas o económicas, no puedan acceder a la versión virtual, seguirán utilizando la credencial tradicional sin ningún tipo de restricción. “Si una persona va con el carnet físico, se la va a atender”, subrayó Fasoli, marcando que la modernización no implica exclusión.

Con esta decisión, la Obra Social Provincia consolida un esquema que combina tecnología, control y accesibilidad. El desafío ahora será ampliar la adopción del carnet digital sin descuidar la atención de los sectores que aún no están plenamente integrados al entorno digital, en un equilibrio que la conducción considera clave para garantizar eficiencia y equidad en el sistema de salud provincial.