El Día de los Enamorados suma una alternativa distinta a las cenas y regalos tradicionales: jugar videojuegos en pareja. En el marco de San Valentín, una selección de nueve títulos propone experiencias cooperativas y competitivas pensadas para compartir tiempo de a dos, con opciones en consolas, PC y celulares.

La tendencia crece entre parejas que buscan un plan casero para el 14 de febrero, ya que los videojuegos permiten combinar entretenimiento, coordinación y trabajo en equipo. Algunos juegos exigen cooperación constante para avanzar, mientras que otros agregan un componente competitivo que convierte la cita en un desafío divertido.

Entre los títulos destacados aparece It Takes Two, una aventura cooperativa obligatoria en la que dos jugadores deben colaborar para superar niveles y resolver desafíos. También figura Overcooked 2, un caótico juego de cocina que pone a prueba la comunicación y la rapidez para preparar platos en escenarios cambiantes.

Otra opción es A Way Out, diseñado exclusivamente para dos jugadores y centrado en la historia de dos presos que intentan escapar. Para quienes prefieren algo más competitivo y accesible, se suman propuestas como Mario Kart, con carreras rápidas y dinámicas, y Fall Guys, un multijugador colorido con pruebas y obstáculos.

La lista también incluye alternativas sencillas y gratuitas, como Spaceteam, que se juega desde el celular y exige coordinación a los gritos, o Gartic Phone, disponible en navegador y basado en dibujos y adivinanzas. Para un ritmo más relajado, aparece Wordfeud, un juego de palabras por turnos, y OneUp, un desafío de lógica y cálculo que invita a competir para ver quién resuelve primero el tablero.

Según la propuesta, elegir entre cooperación o competencia depende del estilo de la pareja: los juegos colaborativos fortalecen la comunicación, mientras que los competitivos aportan tensión y humor. Además, se recomiendan títulos con partidas cortas o disponibles en navegador y celulares para facilitar el acceso sin necesidad de consolas.

Así, el universo gamer se consolida como una alternativa de ocio compartido para San Valentín, con opciones que van desde aventuras narrativas hasta desafíos rápidos que permiten reírse, competir y pasar tiempo juntos sin salir de casa.