Cosquín Rock 2026: artistas, precios y claves del festival en Córdoba
POR REDACCIÓN
El Cosquín Rock 2026 se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con una grilla que supera los 100 artistas y confirma una nueva edición del festival más convocante de la música argentina. El evento reunirá a figuras del rock, el pop, el trap y la electrónica en dos jornadas con múltiples escenarios y actividades para el público.
Entre los nombres principales figuran Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Ciro y los Persas, Las Pelotas, Airbag, Lali, Trueno y Dillom, junto a artistas internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ set), Morat y Hermanos Gutiérrez. La programación combina bandas históricas, proyectos actuales y nuevas figuras de la escena.
El predio contará con seis escenarios y una oferta musical diversa que abarca rock, indie, pop, trap, punk, metal y electrónica. Además de los shows, habrá propuestas gastronómicas, espacios de descanso y experiencias para el público durante todo el fin de semana.
La edición 2026 será la número 26 del festival y mantendrá su sede tradicional en Santa María de Punilla, donde cada año convoca a miles de personas de todo el país. La organización ya puso a la venta abonos generales y VIP a través de su sitio oficial.
Según la grilla confirmada, el festival se desarrollará durante dos jornadas intensas con decenas de shows por día y una programación que alternará artistas consagrados con nuevas propuestas musicales, en un formato que busca sostener el perfil federal y multigénero del evento.
Horarios día por día
Día 1
Escenario Norte
- 14:30 Kill Flora
- 15:20 Eruca Sativa
- 16:30 El Zar
- 17:50 Turf
- 19:30 Dillom
- 21:20 Babasónicos
- 23:20 Lali
- 00:40 Caligaris
- Escenario Sur
- 14:30 Fantasmagoria
- 15:20 La Mississippi
- 16:30 Emi
- 17:50 Cruzando el charco
- 19:40 Ciro y los persas
- 21:40 La vela puerca
- 23:30 Las pelotas
- 00:40 Viejas locas/ Jóvenes pordioseros x Fachi y Abel
- Escenario Montaña
- 14:15 Chechi de Marcos
- 15:00 Ryan
- 15:50 Bersuit Vergarabat
- 17:10 Marilina Bertoldi
- 18:40 El Kuelgue
- 20:40 Cuarteto de Nos
- 22:40 Franz Ferdinand
- 00:00 The Chemical Brothers (dj set)
- 02:00 Victoria Whynot
- Escenario Boomerang
- 14:10 Microtul
- 14:50 1915
- 15:40 Un muerto más
- 16:30 Girl Ultra
- 17:20 Hermanos Gutiérrez
- 18:20 Indios
- 19:20 Estelares
- 20:40 Abel Pintos
- 21:50 La franela
- 23:10 Coti
- 00:30 Amigo de artistas
Escenario La casita del blues
- 14:15 Golo’s Band
- 15:05 Los mentidores
- 15:55 Las Witches
- 16:50 Le Dracs
- 17:45 Perro suizo
- 18:40 Misty Soul Choir
- 19:35 Tango & Roll
- 20:30 Wayra Iglesias
- 21:25 Los espíritus
- 22:30 Pity Fernández
- 23:35 Les Diabolettes
Día 2
Escenario Norte
- 14:30 Sofi Mora
- 15:20 Blair
- 16:30 Gauchito Club
- 17:50 Bandalos chinos
- 19:10 Fito Páez
- 20:55 Airbag
- 23:00 Ysy A
- 00:20 Caras extrañas
Escenario Sur
- 14:20 Ainda
- 15:10 Kapanga
- 16:25 Pappo x Juanse
- 17:45 El plan de la mariposa
- 19:40 Divididos
- 21:30 Trueno
- 23:10 Guasones
- 00:50 Louta
Escenario Montaña
- 14:30 Renzo Leali
- 15:00 Beats modernos
- 15:50 Gustavo Cordera
- 17:00 Los pericos
- 18:30 Silvestre y la naranja
- 20:20 Morat
- 22:20 Las pastillas del abuelo
- 00:00 Peces raros
- 01:00 Mariano Mellino
- 02:00 Franky Wah
Escenario Paraguay
- 14:20 Wanda Jael
- 15:10 T&K
- 16:10 Malandro
- 17:20 Gauchos of the Pampa
- 18:10 Devendra Banhart
- 19:30 Dum Chica
- 20:30 Marky Ramone
- 21:35 David Ellefson
- 22:35 CTM
- 23:35 Six Sex
- 00:45 El club de la serpiente
Escenario La casita del blues
- 14:15 Rosy Gomeez
- 15:05 Labios de sal
- 15:55 Rudy
- 16:50 Bulldozer Blues Band
- 17:45 Cordelia’s Blues
- 18:40 Grasshopper’s
- 19:35 Gisa Londero & Toyo Bagoso
- 21:45 Nina Portela
- 22:40 Xime Monzón
- 23:35 Loretta Sorbello
En un contexto de alta expectativa, el Cosquín Rock vuelve a posicionarse como uno de los encuentros musicales más importantes de la región, con una convocatoria masiva y un line-up que combina referentes históricos con artistas emergentes.