El Cosquín Rock 2026 se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con una grilla que supera los 100 artistas y confirma una nueva edición del festival más convocante de la música argentina. El evento reunirá a figuras del rock, el pop, el trap y la electrónica en dos jornadas con múltiples escenarios y actividades para el público.

Entre los nombres principales figuran Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Ciro y los Persas, Las Pelotas, Airbag, Lali, Trueno y Dillom, junto a artistas internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ set), Morat y Hermanos Gutiérrez. La programación combina bandas históricas, proyectos actuales y nuevas figuras de la escena.

Publicidad

El predio contará con seis escenarios y una oferta musical diversa que abarca rock, indie, pop, trap, punk, metal y electrónica. Además de los shows, habrá propuestas gastronómicas, espacios de descanso y experiencias para el público durante todo el fin de semana.

La edición 2026 será la número 26 del festival y mantendrá su sede tradicional en Santa María de Punilla, donde cada año convoca a miles de personas de todo el país. La organización ya puso a la venta abonos generales y VIP a través de su sitio oficial.

Publicidad

Según la grilla confirmada, el festival se desarrollará durante dos jornadas intensas con decenas de shows por día y una programación que alternará artistas consagrados con nuevas propuestas musicales, en un formato que busca sostener el perfil federal y multigénero del evento.

Horarios día por día

Día 1

Escenario Norte

14:30 Kill Flora

15:20 Eruca Sativa

16:30 El Zar

17:50 Turf

19:30 Dillom

21:20 Babasónicos

23:20 Lali

00:40 Caligaris

Escenario Sur

14:30 Fantasmagoria

15:20 La Mississippi

16:30 Emi

17:50 Cruzando el charco

19:40 Ciro y los persas

21:40 La vela puerca

23:30 Las pelotas

00:40 Viejas locas/ Jóvenes pordioseros x Fachi y Abel

Escenario Montaña

14:15 Chechi de Marcos

15:00 Ryan

15:50 Bersuit Vergarabat

17:10 Marilina Bertoldi

18:40 El Kuelgue

20:40 Cuarteto de Nos

22:40 Franz Ferdinand

00:00 The Chemical Brothers (dj set)

02:00 Victoria Whynot

Escenario Boomerang

14:10 Microtul

14:50 1915

15:40 Un muerto más

16:30 Girl Ultra

17:20 Hermanos Gutiérrez

18:20 Indios

19:20 Estelares

20:40 Abel Pintos

21:50 La franela

23:10 Coti

00:30 Amigo de artistas

Escenario La casita del blues

14:15 Golo’s Band

15:05 Los mentidores

15:55 Las Witches

16:50 Le Dracs

17:45 Perro suizo

18:40 Misty Soul Choir

19:35 Tango & Roll

20:30 Wayra Iglesias

21:25 Los espíritus

22:30 Pity Fernández

23:35 Les Diabolettes

Día 2

Escenario Norte

14:30 Sofi Mora

15:20 Blair

16:30 Gauchito Club

17:50 Bandalos chinos

19:10 Fito Páez

20:55 Airbag

23:00 Ysy A

00:20 Caras extrañas

Escenario Sur

14:20 Ainda

15:10 Kapanga

16:25 Pappo x Juanse

17:45 El plan de la mariposa

19:40 Divididos

21:30 Trueno

23:10 Guasones

00:50 Louta

Escenario Montaña

14:30 Renzo Leali

15:00 Beats modernos

15:50 Gustavo Cordera

17:00 Los pericos

18:30 Silvestre y la naranja

20:20 Morat

22:20 Las pastillas del abuelo

00:00 Peces raros

01:00 Mariano Mellino

02:00 Franky Wah

Escenario Paraguay

14:20 Wanda Jael

15:10 T&K

16:10 Malandro

17:20 Gauchos of the Pampa

18:10 Devendra Banhart

19:30 Dum Chica

20:30 Marky Ramone

21:35 David Ellefson

22:35 CTM

23:35 Six Sex

00:45 El club de la serpiente

Escenario La casita del blues

14:15 Rosy Gomeez

15:05 Labios de sal

15:55 Rudy

16:50 Bulldozer Blues Band

17:45 Cordelia’s Blues

18:40 Grasshopper’s

19:35 Gisa Londero & Toyo Bagoso

21:45 Nina Portela

22:40 Xime Monzón

23:35 Loretta Sorbello

En un contexto de alta expectativa, el Cosquín Rock vuelve a posicionarse como uno de los encuentros musicales más importantes de la región, con una convocatoria masiva y un line-up que combina referentes históricos con artistas emergentes.