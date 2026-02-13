Publicidad
Cosquín Rock 2026: artistas, precios y claves del festival en Córdoba

El festival más convocante del país se realizará el 14 y 15 de febrero en Córdoba con más de 100 artistas.

POR REDACCIÓN

13 de febrero de 2026
Cosquín Rock. Cada año recibe una multitud para disfrutar de cada uno de los escenarios (Foto: prensa).
 

El Cosquín Rock 2026 se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con una grilla que supera los 100 artistas y confirma una nueva edición del festival más convocante de la música argentina. El evento reunirá a figuras del rock, el pop, el trap y la electrónica en dos jornadas con múltiples escenarios y actividades para el público. 

Entre los nombres principales figuran Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Ciro y los Persas, Las Pelotas, Airbag, Lali, Trueno y Dillom, junto a artistas internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ set), Morat y Hermanos Gutiérrez. La programación combina bandas históricas, proyectos actuales y nuevas figuras de la escena. 

El predio contará con seis escenarios y una oferta musical diversa que abarca rock, indie, pop, trap, punk, metal y electrónica. Además de los shows, habrá propuestas gastronómicas, espacios de descanso y experiencias para el público durante todo el fin de semana. 

La edición 2026 será la número 26 del festival y mantendrá su sede tradicional en Santa María de Punilla, donde cada año convoca a miles de personas de todo el país. La organización ya puso a la venta abonos generales y VIP a través de su sitio oficial. 

Según la grilla confirmada, el festival se desarrollará durante dos jornadas intensas con decenas de shows por día y una programación que alternará artistas consagrados con nuevas propuestas musicales, en un formato que busca sostener el perfil federal y multigénero del evento. 

Horarios día por día

Día 1

Escenario Norte

  • 14:30 Kill Flora
  • 15:20 Eruca Sativa
  • 16:30 El Zar
  • 17:50 Turf
  • 19:30 Dillom
  • 21:20 Babasónicos
  • 23:20 Lali
  • 00:40 Caligaris
  • Escenario Sur
  • 14:30 Fantasmagoria
  • 15:20 La Mississippi
  • 16:30 Emi
  • 17:50 Cruzando el charco
  • 19:40 Ciro y los persas
  • 21:40 La vela puerca
  • 23:30 Las pelotas
  • 00:40 Viejas locas/ Jóvenes pordioseros x Fachi y Abel
  • Escenario Montaña
  • 14:15 Chechi de Marcos
  • 15:00 Ryan
  • 15:50 Bersuit Vergarabat
  • 17:10 Marilina Bertoldi
  • 18:40 El Kuelgue
  • 20:40 Cuarteto de Nos
  • 22:40 Franz Ferdinand
  • 00:00 The Chemical Brothers (dj set)
  • 02:00 Victoria Whynot
  • Escenario Boomerang
  • 14:10 Microtul
  • 14:50 1915
  • 15:40 Un muerto más
  • 16:30 Girl Ultra
  • 17:20 Hermanos Gutiérrez
  • 18:20 Indios
  • 19:20 Estelares
  • 20:40 Abel Pintos
  • 21:50 La franela
  • 23:10 Coti
  • 00:30 Amigo de artistas

Escenario La casita del blues

  • 14:15 Golo’s Band
  • 15:05 Los mentidores
  • 15:55 Las Witches
  • 16:50 Le Dracs
  • 17:45 Perro suizo
  • 18:40 Misty Soul Choir
  • 19:35 Tango & Roll
  • 20:30 Wayra Iglesias
  • 21:25 Los espíritus
  • 22:30 Pity Fernández
  • 23:35 Les Diabolettes

Día 2

Escenario Norte

  • 14:30 Sofi Mora
  • 15:20 Blair
  • 16:30 Gauchito Club
  • 17:50 Bandalos chinos
  • 19:10 Fito Páez
  • 20:55 Airbag
  • 23:00 Ysy A
  • 00:20 Caras extrañas

Escenario Sur

  • 14:20 Ainda
  • 15:10 Kapanga
  • 16:25 Pappo x Juanse
  • 17:45 El plan de la mariposa
  • 19:40 Divididos
  • 21:30 Trueno
  • 23:10 Guasones
  • 00:50 Louta

Escenario Montaña

  • 14:30 Renzo Leali
  • 15:00 Beats modernos
  • 15:50 Gustavo Cordera
  • 17:00 Los pericos
  • 18:30 Silvestre y la naranja
  • 20:20 Morat
  • 22:20 Las pastillas del abuelo
  • 00:00 Peces raros
  • 01:00 Mariano Mellino
  • 02:00 Franky Wah

Escenario Paraguay

  • 14:20 Wanda Jael
  • 15:10 T&K
  • 16:10 Malandro
  • 17:20 Gauchos of the Pampa
  • 18:10 Devendra Banhart
  • 19:30 Dum Chica
  • 20:30 Marky Ramone
  • 21:35 David Ellefson
  • 22:35 CTM
  • 23:35 Six Sex
  • 00:45 El club de la serpiente

Escenario La casita del blues

  • 14:15 Rosy Gomeez
  • 15:05 Labios de sal
  • 15:55 Rudy
  • 16:50 Bulldozer Blues Band
  • 17:45 Cordelia’s Blues
  • 18:40 Grasshopper’s
  • 19:35 Gisa Londero & Toyo Bagoso
  • 21:45 Nina Portela
  • 22:40 Xime Monzón
  • 23:35 Loretta Sorbello

En un contexto de alta expectativa, el Cosquín Rock vuelve a posicionarse como uno de los encuentros musicales más importantes de la región, con una convocatoria masiva y un line-up que combina referentes históricos con artistas emergentes.

