Un hombre murió mientras armaba el Corsódromo de Chimbas

Un hombre de aproximadamente 55 años falleció este viernes 13 de febrero por la tarde mientras trabajaba en el armado del Corsódromo de Chimbas, donde se realizarán las celebraciones de Carnaval.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, que aún no fue identificada oficialmente, se encontraba realizando tareas en la estructura del escenario, subido a un andamio. En ese momento comenzó a sentirse mal y logró descender para pedir ayuda.

Personal de sanidad y efectivos policiales que estaban en el lugar advirtieron que el trabajador se descompensó de forma repentina. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación, pero pese a los intentos no pudieron evitar su fallecimiento.

Por tratarse de una muerte ocurrida en el ámbito laboral y en un espacio público en montaje, tomó intervención la UFI Delitos Especiales. Se dispuso la realización de la autopsia para establecer con precisión las causas del deceso.