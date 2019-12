Garré se hizo los chequeos médicos y solo resta la firma de su contrato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El extremo Benjamín Garré, primer refuerzo de Racing Club de cara a la próxima temporada, se realizó este mañana los estudios médicos correspondientes antes de oficializar su llegada al club de Avellaneda.



Garré, de 19 años, se sometió hoy a los chequeos médicos en una clínica porteña y terminó de sellar su vínculo con Racing, al que estará unido por cuatro años y medio.



El futbolista proveniente de Manchester United y que hizo las divisiones inferiores en Vélez Sarsfield, firmará su contrato con el campeón de la Superliga antes de fin de año.



Garré, nieto del defensor campeón del mundo en México 1986, llega a la "Academia" por una gestión del secretario técnico Diego Milito.



En otro orden, el defensor Rodrigo Schlegel fue cedido a préstamo a Orlando City SC, de la liga mayor de Estados Unidos.



El futbolista de 22 años estará en el club del estado de Florida durante un año, con opción de compra.



El zaguero central Alejandro Donatti, por su parte, aún no tiene confirmada su continuidad en la Academia debido a un reclamo por la actualización de su contrato.



El defensor, de 33 años, se reunirá con la comisión directiva del club de Avellaneda para tratar de resolver su situación.



En caso de no llegar a un acuerdo, el ex Rosario Central podría continuar su carrera en San Lorenzo de Almagro o en el Goias, de la Liga de Brasil, clubes interesados en sus servicios.