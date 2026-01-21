El Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ireal) señaló que, si el Congreso aprueba el capítulo tributario de la reforma laboral, el gasto discrecional del Gobierno nacional debería reducirse un 19% real para mantener la meta de superávit primario del 1,5% del PBI prevista para 2026.

El reporte, elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, considera tres variables clave: una inflación superior a la proyectada, la sanción de leyes para personas con discapacidad y financiamiento universitario, y la reducción de impuestos incluida en la reforma laboral, que contempla rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, disminución de contribuciones patronales y derogación de impuestos internos.

Según el estudio, si la inflación alcanza 23% frente al 10,1% proyectado, la recaudación tributaria crecería un 33% nominal, pero el gasto indexado (como jubilaciones y AUH) también subiría al ritmo del IPC. La reforma laboral reduciría los ingresos por contribuciones patronales en 0,5% del PBI y por Ganancias e impuestos internos en 0,33%, con un costo fiscal compartido entre Nación y provincias.

El IERAL concluye que, bajo estas condiciones, el gasto discrecional podría aumentar nominalmente solo 4% respecto de 2025, pese a la inflación, para cumplir con la meta de superávit. Incluso sin aprobarse la reforma, se requeriría una caída del 9% real en el gasto no indexado.

En cuanto al comportamiento del gasto público en 2025, el Informe del Iaraf indicó que, en términos reales, el gasto total fue casi igual al de 2024: el gasto indexado creció 15% real, mientras que el gasto no indexado cayó 11% real, como parte de los ajustes necesarios para financiar aumentos como las jubilaciones por $7,8 billones, compensadas con recortes de subsidios y gasto social por $7,1 billones.

