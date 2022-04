Gattoni sobre el pedido de informe de JxC por la muerte del operario por la jauría: “No contribuye a la solución del problema

La presentación del pedido de informes del bloque legislativo de Juntos por el Cambio San Juan por la muerte del operario luego de ser atacado por una jauría en el Parque de Tecnología Ambiental, generó que el vicegobernador Roberto Gattoni afirmara que esto “no contribuye a la solución del problema que nos atañe a todos.

Los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio San Juan realizaron el pedido de informes e instaron a que alguno de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente comparezca ante el recinto para dar explicaciones sobre las condiciones en las que trabajaba este hombre y si contaba o no con elementos de seguridad.

Esto no cayó bien en el seno del oficialismo provincial y uno de los que no dudó en criticar fue Gattoni que expresó que “el pedido de informe no contribuye a la solución del problema y en vez de buscar responsables motivado por la repercusión política, debemos buscar las soluciones entre todos”.

En este sentido, el vicegobernador refirió que “es imposible tener la solución del manejo de las jaurías desde el quinto piso del Centro Cívico, por esto es que se necesita el apoyo de los municipios para activar la promoción de la adhesiones y así iniciar con operativos de captura, construir sitios de guarda municipales con apoyo provincial y entre todos terminar con esta problemática”.

En este sentido es que Gattoni dijo que “por esto es importante lo que aprobamos el 7 de abril pasado al solicitar un pedido a la Secretaría de Ambiente para conocer que municipios adhirieron a la Ley Lara y trabajar con aquellos que no lo hicieron para promocionar y fomentar que lo hagan ya que es el único sentido en el que podremos avanzar en la lucha contra la formación de jaurías”.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE con respecto a que motiva la presentación del bloque opositor, Gattoni afirmó que “no lo sé, pero si tengo claro que no debemos eludir las responsabilidades que tenemos todos y hay que avanzar en la solución de los problemas”.

Presentación de Juntos por el Cambio San Juan

El pedido de informe de Juntos por el Cambio San Juan piden conocer sobre las funciones que cumplía Morales, el hombre que falleció luego del ataque de la jauría, y si es verdad que su horario a cumplir otro.

Además, solicitan conocer más sobre las medidas de seguridad e higiene en el complejo y consultan si el Parque de Tecnologías Ambientales posee la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Los diputados también preguntaron si hubo otro ataque de jaurías, si los trabajadores ya habían informado que había jaurías en el lugar y si los perros tienen acceso a la basura que se tira en este complejo.