Gattoni sobre la compra de vacunas: “Hay que ser cautos y no generar falsas expectativas”

El vicegobernador Roberto Gattoni visitó el “Café de la Política”, de Yo te Invito de Canal 5 Telesol y en la ocasión, al ser consultado sobre la nota que publicó Diario de Cuyo en relación con la compra de vacunas que pretende cerrar la provincia, fue contundente al decir que “hay que ser cautos y no generar falsas expectativas”. Además, aclaró que decir que entre hoy y mañana se firmaría el contrato de compra, “es una afirmación que no responde a la realidad”.

“Con el tema vacunas hay que ser muy prudentes. Hay acciones iniciadas con tres proveedores para adquirirlas, pero hoy son productos muy difíciles de conseguir en el mercado”, comenzó diciendo Gattoni y reconoció que San Juan ya preparó todo el andamiaje financiero para adquirir las dosis necesarias aunque esto por ahora no está cerrado.

“Una afirmación que entre hoy y mañana firmamos el contrato no responde a la realidad. Primero debemos lograr que alguien nos de las vacunas y que sea en el menor tiempo posible. Estas son dos cosas que no están aseguradas. En este tipo de negociaciones los pasos son lentos. No hay que generar falsas expectativas”, añadió la segunda autoridad de la provincia y resaltó que “si ratifico que estamos haciendo las negociaciones”.

Gattoni contó también en el “Café de la Política” que el gobernador Uñac puso como condición ante cualquier acuerdo por las vacunas que deben llegar a la provincia antes de iniciar el segundo semestre. “Tener vacunas con entrega en noviembre no nos sirve”, apuntó.

Restricciones

El vicegobernador hizo referencia a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, sobre las nuevas restricciones, y aclaró que “yo entiendo que por el momento no habrá nuevas restricciones”.

En este sentido hizo hincapié en el dictado de clases, que en Buenos Aires volverá a la virtualidad desde el próximo lunes, al decir que “en San Juan haremos el esfuerzo para que las clases sigan. Vacunamos al personal de salud y luego a los docentes y el ministro dijo que el porcentaje de contagios es muy bajo. El gobernador está convencido que la educación es fundamental y hoy no hay ninguna razón para que las clases no sean presenciales”.

Para cerrar y en contraposición de los dichos del presidente sentenció que “en San Juan nunca se relajó el sistema de salud”.