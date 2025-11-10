Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron dos procedimientos en la localidad jujeña de Volcán, donde evitaron el ingreso ilegal de seis ciudadanos chinos al territorio argentino. Los operativos estuvieron a cargo del Escuadrón 53, en el marco de los controles migratorios sobre la Ruta Nacional N°9.

Según informaron fuentes oficiales, durante la inspección a un ómnibus que provenía de La Quiaca con destino a San Salvador de Jujuy, los gendarmes detectaron a tres personas de nacionalidad china que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Minutos más tarde, en el mismo puesto de control, los uniformados interceptaron un remís en el que viajaban otros tres ciudadanos chinos, en idéntica situación irregular. En total, los seis involucrados —cinco hombres y una mujer— infringían lo dispuesto por la Ley 25.871 de Migraciones.

Ante esta situación, intervino la justicia federal, que dio aviso a la Dirección Nacional de Migraciones. Por orden del organismo, las seis personas fueron trasladadas al Paso Internacional La Quiaca–Villazón, donde se concretó el procedimiento de expulsión.