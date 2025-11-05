Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional lograron interceptar un camión con acoplado que se dirigía hacia la República de Chile. La carga ilegal de hojas de coca fue descubierta a la altura del Paraje Forestal Caucete, sobre la Ruta Nacional N° 141.

El vehículo, que era conducido por un ciudadano argentino, había partido desde Palpalá, en la provincia de Jujuy.

Durante la inspección del camión realizada por los gendarmes, se hallaron paquetes de hojas de coca ocultos en dos lugares distintos. Los paquetes estaban escondidos tanto en el interior de la caja de herramientas como en la cabina del tractor.

Ante la presencia de testigos, se llevó a cabo la verificación de la sustancia. Se constató que el cargamento totalizaba 306 kilos con 953 gramos de hojas de coca. Este hallazgo constituye una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La Fiscalía Federal de San Juan tomó conocimiento del procedimiento. La autoridad judicial ordenó el secuestro de la sustancia ilegal y de todos los demás elementos que fueran de interés para la causa.