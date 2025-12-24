La causa judicial que enfrenta YPF y el Estado argentino en Nueva York por la expropiación de la petrolera dio un giro relevante en las últimas horas: la jueza Loretta Preska accedió a suspender de manera provisoria el proceso de discovery orientado a identificar activos susceptibles de embargo, una decisión que postergó el avance inmediato de posibles embargos sobre bienes de la empresa o del país.

La medida, considerada un “regalo navideño” para YPF por analistas, significa que no se avanzará con esa etapa del proceso mientras continúa la apelación presentada por la petrolera y la Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La causa, por su parte, entrará ahora en un tramo decisivo en el que ese tribunal tendrá un papel clave en la definición del litigio.

Publicidad

El caso se remonta a un fallo de primera instancia emitido en 2023 por la propia jueza Preska, que condenó al Estado argentino a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012 y que fue apelado tanto por la Nación como por los demandantes, entre ellos el fondo Burford Capital.

El llamado discovery de “alter ego” buscaba establecer si YPF y otras entidades vinculadas al Estado argentino podían considerarse la misma persona jurídica, con el fin de determinar qué activos podrían ser embargados para hacer efectivo el pago de la sentencia. Con la suspensión de esa fase del proceso mientras se resuelve la apelación, se gana tiempo y se reduce, por ahora, la presión inmediata sobre activos embargables.

Publicidad

Ahora, todo dependerá de la decisión de la Cámara de Apelaciones, cuya definición podría llegar durante el segundo semestre de 2026, y que será clave para determinar si continúa o no la posibilidad de avanzar con embargos. Ese fallo marcará un punto de inflexión en una de las causas judiciales más complejas que involucra a una empresa argentina y al Estado en tribunales internacionales.