Un trágico hecho ocurrió este miércoles por la mañana en el departamento Angaco, donde un hombre de 48 años perdió la vida luego de sufrir una caída mientras se desplazaba en bicicleta. El hecho se registró cerca de las 11:10 en la esquina de calles Aguilera y San Juan.

De acuerdo a los primeros datos aportados por la Policía, no habría intervenido ningún otro vehículo en el accidente. El alerta ingresó a las fuerzas de seguridad por la caída de un ciclista y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la ambulancia departamental asistiendo al hombre, que se encontraba tendido sobre la calzada.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, se constató que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, fue identificado como Eduardo Alvares, de 48 años.