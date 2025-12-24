Publicidad
Policiales > Tristeza

Murió un ciclista tras una caída casual en Angaco

El hombre circulaba en una bicicleta rodado 29 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y cayó al asfalto,

POR REDACCIÓN

Hace 19 horas
El hecho ocurrió en Angaco. Foto: archivo.

Un trágico hecho ocurrió este miércoles por la mañana en el departamento Angaco, donde un hombre de 48 años perdió la vida luego de sufrir una caída mientras se desplazaba en bicicleta. El hecho se registró cerca de las 11:10 en la esquina de calles Aguilera y San Juan.

De acuerdo a los primeros datos aportados por la Policía, no habría intervenido ningún otro vehículo en el accidente. El alerta ingresó a las fuerzas de seguridad por la caída de un ciclista y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la ambulancia departamental asistiendo al hombre, que se encontraba tendido sobre la calzada.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, se constató que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, fue identificado como Eduardo Alvares, de 48 años.

