El Club Sportivo Desamparados confirmó oficialmente la salida de Gerardo Pinto como director técnico del plantel superior. A través de un comunicado, la institución de Puyuta agradeció su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que estuvo al frente del equipo, y anunció que Daniel “Coneja” Díaz asumirá la conducción técnica del primer equipo.

En el comunicado difundido por el club sanjuanino, se expresó que “agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo en que formó parte de nuestra institución, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y deportivos”.

Publicidad

Pinto, un hombre estrechamente ligado al club, había asumido en uno de los momentos más complejos de la institución, marcada por una profunda crisis deportiva e institucional. En ese entonces, el plantel de Primera División se entrenaba sin cuerpo técnico tras la salida de Christian Daguerre y la renuncia del presidente Augusto Pérez. En ese contexto, el exjugador y entrenador de la Quinta División tomó las riendas del equipo de manera interina.

Publicidad

El puyutano, nacido a pocas cuadras del estadio, siempre manifestó su amor por la camiseta y el deseo de tener una oportunidad al frente del club que lo vio crecer. “Si los resultados se dan, sería un sueño quedar como entrenador del club que amo”, había expresado en diálogo con Radio del Sur, poco después de asumir.

Durante su gestión, Pinto intentó recomponer el ánimo del plantel, que atravesaba una situación de deuda y desgaste interno. Trabajó junto a un equipo de profesionales enfocado en la parte anímica y contó con la colaboración de Omar “Coneja” Díaz, quien ahora ocupará el cargo principal.

Publicidad

El entrenador de 54 años, exjugador del plantel campeón del torneo Oficial de 1991, dedicó gran parte de su carrera a las divisiones inferiores del club y también fue ayudante de campo en otras instituciones sanjuaninas. Además, se retiró de la Policía en 2017 y actualmente se desempeña como director de Seguridad en Chimbas.

Su salida marca el cierre de una etapa en la que buscó reencaminar al conjunto víbora en medio de la inestabilidad institucional. Ahora, la dirigencia apuesta a Díaz para conducir al equipo en el próximo Regional Amateur, con la esperanza de que esta nueva etapa traiga resultados positivos para toda la familia puyutana.