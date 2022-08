La derrota del lunes por la noche 2-0 ante Defensores de Belgrano marcó la tercera caída consecutiva de San Martín. Situación que parecía impensada tras una seguidilla de nueve juegos en los sólo tuvo un traspié y todo lo demás fue sumar y sumar para meterse en zona de clasificación. El presente lo pone en una situación complicada por los tres reveses que el propio Matías Giménez, goleador del equipo definió como una mala fortuna porque la pelota no quiere entrar en el arco rival.

Con nueve goles, Giménez es el máximo goleador de San Martín en el presente certamen de la Primera B Nacional. Muchos de los puntos cosechados han sido por su efectividad y goles. Panorama muy diferente del vivido en los últimos tres partidos en los que el verdinegro no marcó y recibió siete.

Dos de ellos fueron el lunes en Buenos Aires ante Defensores, situación que Matías definió: “El buen juego de visitante no se ve plasmado en el resultado. Me da mucha bronca porque habíamos trabajado un muy buen partido, incluso tuvimos las chances más claras en el primer tiempo, y la verdad es que no estamos ligando, la pelota no quiere entrar. Y ellos en una pirueta de un jugador termina metiéndose en el ángulo”.

Continuando el análisis de un partido en el que la falta de profundidad y definición marcó el antes de San Martín, el atacante dijo que “el trabajo del primer tiempo fue muy bueno y era lo que habíamos realizado durante la semana. Después con un gol abajo se hizo muy difícil, ellos se metieron atrás, tenían gente con altura y se nos hizo muy difícil entrar. Pero así y todo intentamos, pero lamentablemente no se dio”.

La posibilidad para levantarse y recuperar puntos y terreno perdido en las posiciones será el próximo lunes, a las 15.30 ante Brown de Adrogué con quien comparte el mismo lugar en la tabla. “Estamos en deuda, pero seguimos muy ilusionados todavía, así que hay que ir el lunes en casa y dejar los 3 puntos como lo veníamos haciendo. Hay que recuperar eso y seguir trabajando que este es el camino”, cerró Giménez.