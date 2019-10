Gimnasia de Jujuy fue más pero solo empató con All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y All Boys empataron esta tarde 0 a 0 en un partido discreto en el que mereció mejor suerte el local, correspondiente al octava fecha del torneo del torneo de la Primera Nacional de fútbol. El resultado al fin de cuentas refleja lo hecho por uno y otro, pero terminó siendo más mezquino con el local que fue el que más propuso en la cancha. El primer tiempo fue equilibrado ya que ninguno de los dos buscó con mayor claridad el arco contrario y abusaron del pelotazo como única vía. De todos modos, el elenco local se mostró algo mejor y dispuso de un par de chances, ambas fueron remates primero de Busse que el arquero sacó al córner (10 minutos) y otra de Córdoba (23m.), tras una buena jugada de Daniel Juárez por la izquierda. La visita solo tuvo un remate de Sebastián Navarro al comienzo del partido que se fue por arriba del travesaño. En el segundo tiempo, Gimnasia mantuvo el control de la pelota, pero la visita se retrasó más en su campo y complicó la generación de juego. Al minuto de juego tuvo otra chance en los pies de Córdoba pero el delantero remató desviado, después de un buen centro de Gallegos desde la derecha. Gimnasia tuvo más actitud y eso se reflejó en el campo más allá que le costó llegar preciso en los metros finales. All Boys esperó meter alguna chance de contra que nunca llegó y se fue muy conforme con el punto obtenido en la "Tacita de Plata". El "Lobo" jujeño sigue sin levantar cabeza y sumó su tercer punto en las últimas cinco fechas; ya no está tan cómodo como al comienzo. - Síntesis - Gimnasia (J): Carlos De Giorgi; Diego López, Sebastián Sánchez y Franco Lazzaroni; Leonardo Ferreyra, Matías Carabajal, Walter Busse, Ezequiel Gallegos e Ignacio Sanabria; Daniel Juárez y Matías Córdoba. DT: Marcelo Herrera. All Boys: Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Facundo Melillán y Facundo Cardozo; Darío Stefanatto y Sebastián Navarro; Mirko Ladrón de Guevara, Marco Iacobellis y Facundo González; Facundo Parra. DT: José Romero. Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Agustín Suárez por Facundo Cardozo (AB), 14m. Jonathan Benedetti por Sebastián Navarro (AB), 18m. Gonzalo Castillejos por Leonardo Ferreyra (G), 29m. Hernán Hechalar por Daniel Juárez (G), 34m. Daniel Ibáñez por Marco Iacobellis (AB) y 41m. Ulises Virreyra por Matías Córdoba (G). Árbitro: Héctor Paletta. Estadio: "23 de Agosto" (Gimnasia de Jujuy).