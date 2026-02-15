Comienza una nueva etapa para San Martín. Este domingo, a partir de las 17 hs. El Verdinegro tendrá su primer partido en la Primera Nacional ante un fuerte rival como Chacarita Juniors en la cancha del Funebrero.

Aunque el director técnico Ariel Martos aún no confirmó la formación inicial para el partido, se espera hasta los últimos minutos previos al encuentro que inaugurará el período del equipo sanjuanino en el torneo de ascenso de la AFA.

El Verdinegro llegó al debut tras una pretemporada de casi 40 días, en la que incorporó a más de doce jugadores y disputó cuatro amistosos frente a Godoy Cruz (dos encuentros), Deportivo Maipú y Juventud Alianza.

Previo al estreno en el torneo, el club informó a sus seguidores cómo seguir cada partido a través de LPF Play, la plataforma oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

Mediante sus redes sociales, el Verdinegro compartió un video explicativo con las instrucciones para registrarse y no perderse ningún encuentro en esta nueva etapa, acompañado del mensaje: “Así podés ver los partidos a través de @lpfplay. Guardá el video y no te pierdas nada en el arranque del Torneo. #VamosVerdinegro”.