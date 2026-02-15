La portavoz del Ministerio de Relaciones de Rusia, María Zajárova, declaró ante la agencia Sputnik News que “lo que dice Zelenski no son declaraciones, es como el delirio de un enfermo”, señaló.

La vocera de la Federación Rusa agregó que existen numerosas pruebas de su comportamiento y apuntó a la manipulación de Zelenski con respecto al proceso electoral en su país.

En el contexto de la guerra entre Rusia contra Ucrania y la OTAN, hace unos días atrás, el presidente ucraniano Zelenski había dicho en Múnich que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, “puede pensar en cómo hacer crecer su barriga, en lugar de como hacer crecer su Ejército”.

Zajárova no tardó en analizar sus últimos discursos y mensajes públicos como mandatario y recordó que su mandato ya está cumplido y no permite convocar a nuevas elecciones en su país.

La vocera rusa salió al cruce: “Esto lo dice un drogadicto neonazi que destruyó el Ejército de su país con dinero tomado de los europeos, incluidos los húngaros”.

Orbán, por su parte, le contestó a Zelenski: “Este debate no se trata de mí ni de usted. Se trata del futuro de Hungría, de Ucrania y de Europa”. Mientras que el diputado ucraniano Alexánder Dubinski, empezó a plantear duras críticas contra su gobierno local: “Zelenski es como un macaco rabioso en Múnich: ataca a todo el mundo”.

En tanto, Volodímir Zelenski, en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

"Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", dijo el presidente ucraniano al ser preguntado por este asunto. Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana de ir a las urnas en tiempo de guerra, lo que debilita la legitimidad democrática de su gobierno.

Zelenski se refirió además a las garantías de seguridad que pide para firmar cualquier acuerdo de paz, y emplazó a Trump y al Congreso de EE.UU. a que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev. "Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche", remachó.

Otra de las condiciones para poner fin a la guerra -incluidas en el documento de 20 puntos negociado por Ucrania, que Kiev aspira que acepte el Kremlin- es que se acuerde por escrito una fecha para la entrada del país en la Unión Europea, que Zelenski ha mencionado en varias ocasiones su deseo de que sea en 2027.

Todo parece indicar que el proceso para llegar a un proceso de paz entre Ucrania y Rusia está en un laberinto de negociaciones complejas y que todavía queda mucho por recorrer y que las intenciones de extender el conflicto bélico parece que están más consolidadas por el lado ucraninano y también por los países de la OTAN.