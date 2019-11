Gimnasia y Almagro no supieron cómo llegar al gol en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gimnasia y Almagro no supieron esta noche cómo llegar al gol y por ende igualaron sin abrir el marcador, en el estadio 23 de agosto, de San Salvador de Jujuy, por la décimotercera fecha de la zona B de la Primera Nacional.



Ambos conjuntos, apremiados en mejorar sus puntajes para alejarse más de la zona roja del descenso que genera el último puesto, debieron conformarse con sumar un punto cada uno en una justa igualdad.



En un primer tiempo de juego equilibrado, el que estuvo más cerca de la apertura resultó el equipo 'tricolor' de la mano de Juan Manuel Martínez, el más criterioso y el que participó en las dos jugadas más claras de gol que ofreció la etapa.



La primera la generó el ex Vélez y Boca, con un desborde por izquierda para enviar un centro que empalmó de media vuelta Agustín Coscia, estrellando su remate contra el caño izquierdo del arco local (20m.).



La segunda se produjo tras un centro pasado de José Méndez, desde la derecha, que recepcionó Martínez para cabecear con violencia exigiendo al arquero Carlos De Giorgi, quien alcanzó a desviar al corner (25m.).



Más tarde, el 'Lobo' jujeño quedó con un jugador menos por la expulsión de Alejandro Frezzotti (35m.), por doble amonestación, lo que lo obligó a reordenarse en el medio campo y pese a ese inconveniente, no decayó en sus intenciones ofensivas.



Mientras que Almagro, en el segundo período, siguió inquietando a la defensa local por intermedio del punzante 'Burrito' Martínez, los jujeños no renunciaron a buscar la valla adversaria, contando con una clara llegada con un cabezazo de Diego López al ángulo izquierdo del arco de Christian Limousin, que descolgó en notable intervención (26m.).



Y cerca del final, otra vez Limousin desbarató una carga del mismo defensor local en un mano a mano, cuando ya Almagro se había quedado, también, con un jugador menos por la expulsión de Coscia (37m.), por una fuerte infracción.



Con el empate, Gimnasia pasó a sumar 14 unidades, ubicándose décimo en las posiciones, y Almagro, alcanzó los 12 en la décimocuarta colocación, mientras que el último en la zona B es All Boys, con 9.



Por la décimocuarta fecha de la zona B de la Primera Nacional, Gimnasia visitará a Villa Dálmine, en Campana, y Almagro recibirá a Ramón Santamarina, en José Ingenieros.







= Síntesis =



Gimnasia (J): Carlos De Giorgi; Álvaro Cazula, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni e Ignacio Sanabria; Diego López, Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti y Ezequiel Gallegos; Daniel Juárez y Matías Córdoba. DT: Marcelo Herrera.







Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; José Méndez, Brian Benítez, Lucas Bossio y Juan Manuel Martínez; Patricio Toranzo; Agustín Coscia. DT: Gaston Esmerado.







Cambios en el segundo tiempo: 18m, Lucas Wilchez por Toranzo (A); 27m, Ezequiel Denis por Méndez (A); 35m, Nahuel Zárate por Córdoba (G); 36m, Gonzalo Castillejos por Juárez (G); 39m, Facundo Suárez por Martínez (A) y 43m, Mauro Buono por López (G).







Incidencia en el primer tiempo: 35m. expulsado Frezzotti (G). En el segundo tiempo; 37m. expulsado Coscia (A)



Amonestados: Sanabria (G); Diana, Bossio y Arias (A).







Árbitro: Yael Falcón Pérez.



Estadio: "23 de Agosto" (Gimnasia de Jujuy).