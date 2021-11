Gioja dijo que apoya a Allende y que no hay que dramatizar el resultado de las elecciones

José Luis Gioja habló con la prensa antes de emitir su voto y si bien dijo que apoya a los candidatos del Frente Todos, también aclaró que no fue convocado por el gobernador Sergio Uñac para encarar la campaña. Al mismo tiempo pidió no dramatizar el resultado de las Elecciones Generales y apuntó que “los que se frotan las manos de que el autoritarismo viene, hay que decirles que el hecho de votar ratifica que queremos democracia”.

“Hoy es un día peronista, creo que no hay que dramatizar el resultado de las elecciones. Hay un clima distinto al de las PASO y debemos respetar el resultado. Al justicialismo históricamente no fue nunca bien en las elecciones intermedias, queremos el mejor resultados, apoyamos a nuestros candidatos pero no coordinamos con el oficialismo provincial, ya que no nos dieron el espacio”, contó Gioja y aclaró que “de todas formas creo que llegamos a muchos compañeros que no quisieron acompañar en las PASO porque tenían algún enojo”.

Gioja también contó que estiman mantener las dos bancas que ponen en juego en el Congreso Nacional. “Es el resultado que esperamos y queremos defender”, añadió.

Para cerrar sentenció que “hay que reconocer que hay un humor complicado, la primera pandemia existió y terminó en 2019 (por el gobierno de Macri) y la segunda, la del coronavirus, afectó a la Argentina. Hay que tener esperanzas de los números que no da la economía, la industria, la economía crece y tenemos el deber de reconstruir el país, de ponerlo de pie”.