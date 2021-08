Gioja sobre la fiesta en Olivos: "La oposición no puede tener de eje de campaña una foto"

El exgobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja participó este lunes de los actos por la visita a San Juan del presidente Alberto Fernández. Allí, el sanjuanino opinó sobre el escándalo de la fiesta de cumpleaños que se realizó en Olivos en plena pandemia.

En contacto con DIARIO HUARPE, Gioja aseguró que "la oposición no puede tener de eje de campaña una foto". Con esa frase, el dirigente se refirió así a la imagen que se viralizó hace unos días en la que se ve a la primera dama, Fabiola Yáñez en la fiesta por su cumpleaños.

"Fueron once personas, (Elisa) Carrió tuvo 70. El presidente aclaró este tema, esto no puede ser el eje de campaña de la oposición, una oposición que cuando gobernó hizo lo que hizo, el país que dejó, no puede tener como eje de campaña un evento que ha sido explicado y que para mí está superado, pero lo van a seguir explotando por supuesto", opinó el referente.

"Fue un evento y se explicó obviamente hubiera sido mejor que no hubiese pasado hay que discutir ideas. No comparto que se haya hecho, pero me parece que se debe hablar de política de como ha crecido el país", José Luis Gioja

Fernández llega a San Juan para presidir la puesta en marcha de la ampliación en la producción de la fábrica de la marca Lacoste y el avance de obras para los afectados por el terremoto.

Sobre este último tema, Gioja aseguró que fue al acto a "agradecerle por la promesa que hizo y que hoy viene a ver que se está cumpliendo que son las viviendas para los afectados por el terremoto".

Luego el exgobernador agregó que: "he venido a hablar de política porque estamos en campaña electoral y creo que hay que plantearle claramente cuáles son los problemas más críticos de San Juan en lo que tiene que ver con la producción si ninguna duda es la falta de agua".

Gioja también hablo del posible impacto del escándalo de Olivos de cara a las elecciones. "Lo que pasó no creo que afecte, cuando se empiece a ver que la economía está creciendo bien, recuperando lo que perdimos hoy los números son mejores que en 2019 antes de la pandemia"

Ante la pregunta de si iba a participar de la reunión del mediodía en la que se prevé que se hable de política partidaria, rápido de reacción Gioja dijo entre risas que si iba a participar y agregó que en realidad fue al único acto al que lo han invitado, dejando entrever que no fue invitado para participar del resto de las actividades de Alberto Fernández en San Juan.

Luego un poco más serio, agregó que él iba a estar, ya que "el Presidente es el Presidente de todos y creo que ha demostrado su no sectarismo, ha demostrado una amplitud grande y hay que agradecerle que en la campaña nacional también esté San Juan y que San Juan adhiera al proyecto nacional".

Antes de terminar Gioja habló de la campaña local, reconoció que no lo han invitado a las caminatas de los candidatos aunque agregó que él está dispuesto a estar presente en las actividades que organicen. Igualmente reconoció que las caminatas pueden resultar riesgosas por el tema del coronavirus y dijo que hay gente que no quiere abrir su puerta para recibir a los candidatos. "Igualmente, donde me inviten voy a estar", concluyó.