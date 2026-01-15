Gloria Argentina Cisneros, maestra rural de 39 años en el Chaco, quedó entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026, un galardón que reconoce a docentes por su impacto social y trayectoria educativa. La docente enseña en la Escuela de Educación Primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en el paraje La Sara, en el impenetrable chaqueño, donde atiende a 15 alumnos de primero a séptimo grado.

Cisneros fue seleccionada entre más de 5.000 postulaciones provenientes de 139 países y compite por un premio de un millón de dólares, que planea destinar a mejorar las condiciones educativas de la zona, facilitar acceso a agua potable y construir residencias estudiantiles.

Publicidad

La docente recorre 90 kilómetros en moto para llegar a la escuela, un trayecto de entre 2 y 3 horas, y se queda toda la semana acompañando a los chicos. “De todas las tareas de la institución, soy el único personal. Hago tareas administrativas, pedagógicas, comunitarias, mantenimiento y limpieza, además de atender a los niños albergados”, contó.

Su jornada incluye cinco horas curriculares por la mañana y por la tarde lidera proyectos de alfabetización temprana, clubes de lectura y actividades deportivas. Gracias a paneles solares, el colegio tiene electricidad e internet, lo que permitió incorporar inteligencia artificial en el aprendizaje de los alumnos.

Publicidad

Cisneros comenzó a trabajar en la institución en 2017, recibiendo a niños de 3 a 5 años para prepararlos adecuadamente antes del primer grado. Sobre su proyecto en caso de ganar, explicó: “Nuestro sueño es acceder al agua en el paraje y construir una residencia estudiantil que permita a los niños continuar su educación superior”.

El ganador del Global Teacher Prize se anunciará durante el World Governments Summit, del 3 al 5 de febrero en Dubái, y Gloria representará a Argentina frente a docentes de Colombia, India e Italia.