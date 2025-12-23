Gmail incorporó una nueva función para liberar espacio de almacenamiento al identificar mensajes y archivos pesados que ocupan gran parte de la capacidad disponible. La herramienta brinda la opción de revisar estos elementos de manera visual y elegir cuáles borrar para ganar espacio en la cuenta.

Además de facilitar la eliminación de correos y archivos de gran tamaño, la función ofrece al usuario la posibilidad de pagar por más almacenamiento si así lo desea, integrándose con los planes de Google One. Esta alternativa permite ampliar la capacidad de la cuenta sin perder información importante.

La nueva herramienta se presenta como una respuesta a las necesidades de millones de usuarios que enfrentan límites de espacio en Gmail, especialmente quienes manejan grandes volúmenes de correos, fotos adjuntas y documentos. Con una interfaz más amigable, la función sugiere los elementos que más espacio ocupan para una gestión más eficiente.

Google comunicó que la actualización estará disponible gradualmente para todos los usuarios, tanto en cuentas personales como en talleres empresariales vinculados a Workspace, ofreciendo en algunos casos opciones adicionales según el plan contratado.

El cambio forma parte de las mejoras continuas que Google viene implementando en sus servicios, orientadas a ofrecer mayor control de almacenamiento a los usuarios y reducir la necesidad de borrar correos de forma manual o migrar a servicios externos.