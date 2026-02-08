La Municipalidad de Zonda informó a los vecinos del departamento y al público en general que este lunes 9 de febrero permanecerá cerrado el ingreso por Ruta 12, a la altura del Puente Blanco.

Según detallaron desde el municipio, la interrupción del tránsito se debe a trabajos de limpieza que se realizarán con maquinaria pesada, tareas que requieren el corte total del acceso para garantizar la seguridad de los operarios y de quienes circulan por la zona.

Publicidad

El horario del corte está previsto entre las 8 y las 14, por lo que se recomienda a los automovilistas planificar recorridos alternativos y evitar circular por el sector durante ese lapso.

Desde la comuna solicitaron comprensión a los vecinos y recordaron que estas labores son necesarias para mejorar las condiciones del camino y prevenir inconvenientes futuros, especialmente en épocas de lluvias o crecidas.