El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado para advertir a la población sobre una app que ofrece servicio de moto taxi y que no se encuentra habilitado oficialmente. Recomendaron a la población sanjuanina no utilizar ese servicio porque es ilegal e inseguro debido a que no cuenta con las habilitaciones emanadas por la Dirección de Tránsito y Transporte.

“En virtud de haber tomado conocimiento de que en la provincia de San Juan se está promocionando la instalación de un servicio de transporte público de pasajeros a realizarse en motocicleta (moto taxi), y que se contrataría a través de una app, el Ministerio de Gobierno y la secretaría de tránsito y transporte comunican a la población en general que dicho servicio no se encuentra autorizado, ni habilitado”, dice el comunicado difundido por el Gobierno provincial.

En este sentido, destacaron que solamente se encuentran habilitados como servicio regular la Red Tulum y como servicio no regular los taxis, remis, transporte escolar, servicios especiales, y servicios turísticos. Aclararon que ninguna presentación puede desarrollarse en motocicleta.

“El servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de las modalidades mencionadas, no puede ser prestado mediante el uso de motocicletas, ya que las mismas no cumplen con las características mínimas y los requisitos legales que deben poseer las unidades afectadas al transporte de personas”, continuó el escrito.

En este sentido, la cartera de Gobierno aseguró que las motos taxis no están permitidas en ninguna parte del territorio nacional. “No existe regulación legal al respecto ni en la provincia de San Juan, ni en el país, lo que lo convierte en un servicio ilegal, y quien lo realice podrá ser sancionado por prestar un servicio sin contar con la debida autorización de los organismos estatales correspondientes”, finalizó.