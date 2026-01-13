Gobierno informa el estado del Paso de Agua Negra para este martes 13 de enero

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, informa el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para este martes 13 de enero de 2026. La ruta fronteriza se encuentra habilitada para el tránsito vehicular. Según el reporte oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Institucionales, el paso fronterizo está habilitado para circular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Recomendaciones de seguridad vial

Las autoridades hicieron especial hincapié en una serie de medidas de seguridad para garantizar un tránsito fluido y seguro:

Circulación con luces bajas encendidas: Obligatoria para mejorar la visibilidad.

Respeto estricto de los límites de velocidad: Fundamental en una ruta de montaña con tramos sinuosos.

Precaución por tareas de mantenimiento: Se alerta a los conductores que personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en la ruta. Es esencial reducir la velocidad y extremar la atención al aproximarse a estas cuadrillas.

Teléfonos y contactos de utilidad

Para consultas o emergencias, el gobierno provincial y las instituciones nacionales ponen a disposición los siguientes canales de comunicación:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes de 9 a 18 h).

Ministerio de Gobierno (San Juan): (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Consulado Argentino en Valparaíso (Chile): (+56) (32) 2217419. Guardia (solo emergencias): (+56) (9) 93238104.

Asistencia Sanitaria (Hospital Tomás Perón, Rodeo): Emergencias 107.

Información para llamadas internacionales

Para quienes necesiten contactar a Chile desde Argentina, se recuerda: