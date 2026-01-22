Gobierno informa el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra

El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa a la comunidad y a los viajeros el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) al día jueves 22 de enero de 2026.

El paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades recalcan la importancia de respetar este horario establecido para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Publicidad

Junto con la habilitación, se emiten una serie de recomendaciones fundamentales para quienes transiten por la ruta:

Conducir con luces bajas encendidas durante todo el trayecto.

Respetar de manera estricta los límites de velocidad señalizados.

Extremar la precaución y reducir la velocidad en los tramos donde se observe personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento, que son frecuentes en la zona.

Contactos de Emergencia y Utilidad

Para consultas o asistencia relacionada con el estado de la ruta, los usuarios pueden contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Publicidad

A continuación, se detallan los contactos oficiales de las instituciones involucradas en la operación y seguridad del paso:

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales (San Juan): Teléfonos (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): Teléfonos (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104. Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, Valparaíso.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): Teléfonos (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532. Email: [email protected]

Atención Médica (Zona de Rodeo - Iglesia): Hospital Tomás Perón. Emergencias: marcar 107.

Información para Comunicaciones Internacionales

Para quienes necesiten realizar llamadas desde Argentina hacia Chile: