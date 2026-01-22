Publicidad
Gobierno informa el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra

El Ministerio de Gobierno difundió el parte oficial con el horario de circulación, las recomendaciones de seguridad para los conductores y todos los teléfonos de contacto de Gendarmería, Vialidad y el Consulado en Chile.

POR REDACCIÓN

Hace 7 horas
Así funciona el Paso Agua Negra: horario, teléfonos útiles y advertencias para conductores. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa a la comunidad y a los viajeros el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) al día jueves 22 de enero de 2026.

El paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades recalcan la importancia de respetar este horario establecido para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Junto con la habilitación, se emiten una serie de recomendaciones fundamentales para quienes transiten por la ruta:

  • Conducir con luces bajas encendidas durante todo el trayecto.

  • Respetar de manera estricta los límites de velocidad señalizados.

  • Extremar la precaución y reducir la velocidad en los tramos donde se observe personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento, que son frecuentes en la zona.

Contactos de Emergencia y Utilidad

Para consultas o asistencia relacionada con el estado de la ruta, los usuarios pueden contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

A continuación, se detallan los contactos oficiales de las instituciones involucradas en la operación y seguridad del paso:

  • Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales (San Juan): Teléfonos (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]

  • Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): Teléfonos (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104. Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, Valparaíso.

  • Gendarmería Nacional Argentina:

    • Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002

    • Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): Teléfonos (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532. Email: [email protected]

  • Atención Médica (Zona de Rodeo - Iglesia): Hospital Tomás Perón. Emergencias: marcar 107.

Información para Comunicaciones Internacionales

Para quienes necesiten realizar llamadas desde Argentina hacia Chile:

  • A teléfono fijo: Marcar (+56) + código de zona + número. El código para La Serena - Coquimbo es 51.

  • A teléfono celular: Marcar (+56) (9) + número del celular.

