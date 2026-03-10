La agresión israelí-estadounidense contra Irán se ha convertido en una grave crisis que no solo socava la estabilidad de la región en el Medio Oriente, sino que también, escala una profunda depresión económica a nivel global.

Según los reportes del Pentágono que compartió con los congresistas en una sesión de urgencia, el plan de Washington, se extiende a realizar ataques aéreos y de desplegar tropas terrestres contra la República Islámica.

Publicidad

A medida que se prolonga el conflicto, Estados Unidos perdió unos mil efectivos militares. Hay más voces críticas tanto dentro y como fuera del país sobre las acciones del presidente Donald Trump al frente de la situación. Mientras tanto, expertos de The New York Times señalan que la actitud “arrogante” de Trump, que argumentó sus acciones con la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses, arrastra a la nación norteamericana a un conflicto infinito y de incierta resolución.

Según los columnistas Jeffrey Feltman y Mara Karlin del NYT, está claro que Washington no esperaba la magnitud de la respuesta de Teherán a la agresión en su contra. De igual modo, el columnista Nicholas Kristof expresó temer que esta nueva guerra de Trump termine de manera similar “con cuerpos y esperanzas destrozados”, al igual que la invasión de EE.UU. en Afganistán e Irak.

Publicidad

“El presidente Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, artífices de esta guerra, parecen estar afligidos por la arrogancia del poder”, escribió Kristof. “En 2012, Trump publicó un tuit: “Ahora que las cifras de Barack Obama en las encuestas sufren una caída en picada, estén atentos a si lanza un ataque en Libia o Irán”, expresó.

¿Una guerra “relámpago”?

No obstante, críticos de las políticas de Trump ya subrayan que en diez días del conflicto Washington no ha alcanzado sus objetivos, que eran la destrucción de la capacidad militar de Irán, incluido el programa de misiles y el nuclear, así como el cambio del Gobierno a uno que sea más “amigable” con Estados Unidos.

Publicidad

Evidentemente, la apuesta de Washington por una “guerra relámpago” y el colapso del régimen mediante la destrucción del liderazgo militar y político viene fracasado en la opinión pública. “Irán no ha sufrido un colapso de poder, y Alí Jameneí, propenso a hacer compromisos, quien se oponía al desarrollo de armas nucleares, ha sido reemplazado por figuras mucho más radicales y de línea dura”, subrayó un analista militar, militar ruso Borís Dzhereliyevski. En este sentido, “dado que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, perdió a casi toda su familia a causa de la agresión israelí-estadounidense, “es improbable que capitule involuntariamente”.

En consecuencia, EE.UU. se enfrenta a un dilema: cómo continuar su agresión y si continuarla o no. Así, Dzhereliyevski recuerda que la semana pasada, Donald Trump lanzó un ultimátum a los militares iraníes, afirmando que solo tienen dos opciones en su conflicto con Washington y Tel Aviv: deponer las armas o morir.

No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que los objetivos de Washington son “aniquilar la capacidad de Irán de lanzar misiles”, destruyendo sus municiones, lanzadores y las fábricas que los producen, y “destruir su Armada”. En paralelo, el propio inquilino de la Casa Blanca manifestó que el conflicto podría acabar pronto, ya que Teherán supuestamente ya “no tiene Armada ni comunicaciones ni Fuerza Aérea”.

Mientras tanto, el avance del conflicto confirma un viejo dicho: que las guerras suelen ser más fáciles de iniciar que de terminar, especialmente con “una victoria clara y universalmente reconocida”. Trump no parece tener una estrategia para una salida victoriosa, y sobre todo, rápida, de la operación en curso.

En paralelo, “se enfatiza que la sociedad iraní se unirá aún más en su deseo de castigar a los agresores, lo que significa que, sin una operación terrestre y el establecimiento del control sobre al menos una parte del país, no se puede hablar de desmantelar el sistema de gobierno existente en Irán”, resumió Dzhereliyevski.

Agresión contra Irán