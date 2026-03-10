Tras un intento de robo las calles del departamento Rawson se convirtieron en el escenario de una vertiginosa persecución policial que terminó con la aprehensión de un delincuente de frondoso prontuario, en la huiuda su cómplice logró escapar trepando techos de viviendas cercanas.

Todo se originó este lunes cuando personal policial de la Motorizada 2 realizaba recorridas de prevención por calle Vidart. Al llegar a la esquina de calle Guayaquil, los efectivos observaron a una mujer y una bicicleta tiradas sobre la calzada. En ese mismo lugar divisaron a dos sujetos en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos de color azul, quienes emprendieron una huida a gran velocidad hacia el sur para ingresar luego por calle Laprida a la Villa 17 de Agosto.

La moto en la que huían los delinceuntes y quedó secuestrada.

La policía logró interceptar al rodado sospechoso en la intersección de calles 11 de Septiembre y Magallanes. En ese momento, el sujeto que viajaba en la parte trasera se dio a la fuga tras escalar los techos de un domicilio cercano. Pese a que los uniformados perdieron de vista a ese individuo en la zona, lograron la aprehensión efectiva del conductor de la motocicleta.

La Policía investigará el estado de dominio de la moto secuestrada.

El acusado no aportó sus datos filiatorios en un primer momento, pero luego el personal policial lo identificó como Kevin Hernán Páez Silva, de 24 años de edad, domiciliado en la Villa Hipódromo.

Tras realizar la consulta respectiva a la UAT, se hizo presente el doctor Mauro Carrizo, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. El hecho quedó caratulado formalmente como robo en grado de tentativa. Páez Silva, quien ya contó con una abultada planilla prontuarial por diversos delitos anteriores, quedó detenido a disposición de las autoridades competentes. El operativo policial concluyó con el secuestro del vehículo utilizado en el intento de robo y el traslado del joven a la Subcomisaría mVilla Hipódromo, mientras se mantuvo la búsqueda del cómplice que escapó por las viviendas.