Como todos los años, vuelve la acción solidaria tradicional para que Casa Cuna pueda ayudar a los niños y recién nacidos en situación judicial. Se trata de la Feria Americana que se desarrollará el próximo 14 de marzo (de 10 hs. a 19 hs.) en la Unión Vecinal Santa Lucía Centro (General Paz 1885 este) con entrada libre y gratuita.

En el evento, habrá una liquidación de verano con prendas de segunda mano desde $1.000 y lotes desde $2.000. En diálogo con Eliana Ortiz, en representación de Casa Cuna, dijo a DIARIO HUARPE que “la ropa que encontrará el público es para todas las edades. Hay stock de ropa de bebé, de niños y de adultos para hombres y damas. También habrá calzados y accesorios como carteras y cintos. Habrá ropa formal, informal y deportiva”, dijo la referente.

Históricamente Casa Cuna es una institución que se dedica al cuidado de menores en situación de vulnerabilidad social y aquellos que se encuentran en situación judicial por tenencia. Las realidades que tienen estos menores y sus necesidades son múltiples y requieren de atención especial. La misión de Casa Cuna es albergar que sus derechos no sean vulnerados.

“Tratamos de que su tránsito sea lo más amoroso y contenedor posible, porque obviamente, es un contexto de mucho dolor para el niño y la niña. Como no podemos establecer una cifra definida de cuántos niños ingresan a la institución, porque mes a mes va fluctuando de acuerdo a diferentes situaciones, hasta el momento hay chicos desde 1 año hasta 6 de edad. Trabajamos para tener todo lo que se necesita, sean artículos para el cuidado y primera necesidad, hasta leche, juguetes, pañales y vestimenta”, señaló Ortiz.

Además, “recaudamos fondos para comprar elementos y la propia comunidad nos hace donaciones muy generosas. Los chicos cuentan con una red de voluntariado muy amorosa, aquí están mujeres comprometidas con una causa muy noble, para que la estadía de los niños sea lo más amena, alegre y contenedora posible”, dijo la gestora.

El cuerpo del voluntariado de Casa Cuna consta de 35 mujeres que trabajan ad honorem, los 365 días del año, son cuidadoras que atienen todas las tareas del hogar.