El Gobierno nacional anunció que aplicará una sanción económica a la empresa Fate por no haber abonado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero a sus trabajadores, en medio del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que además resolvió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria con el objetivo de sostener las negociaciones entre la empresa y el gremio.

Según informó la cartera laboral, el incumplimiento se produjo mientras estaba vigente la conciliación obligatoria, una instancia dictada para suspender medidas de fuerza y abrir un proceso de diálogo supervisado por el Estado.

Ante esa situación, el Gobierno decidió iniciar un sumario administrativo contra la compañía y anticipó que se aplicará una multa económica. De acuerdo con el régimen general de sanciones por infracciones laborales, la penalidad puede ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

Desde el Ministerio señalaron que la sanción responde al incumplimiento de las obligaciones laborales durante el período de conciliación obligatoria y remarcaron que la intervención busca garantizar el respeto de la normativa laboral vigente.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria por cinco días más. La instancia, que inicialmente tenía vencimiento el 11 de marzo, continuará vigente con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones entre la empresa y el sindicato.

El conflicto entre Fate y el Sutna se intensificó en las últimas semanas por reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales. La falta de pago de haberes durante el proceso conciliatorio profundizó la disputa y motivó la apertura del sumario por parte del Gobierno.

Con la aplicación de la multa y la prórroga de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo busca encauzar el conflicto y mantener el marco de negociación entre las partes.