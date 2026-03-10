El Atlético de Madrid derrotó 5-2 al Tottenham Hotspur en el partido correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano y contó con presencia argentina en ambos equipos.

El conjunto dirigido por Diego Simeone tuvo como titulares a Julián Álvarez y a Giuliano Simeone, mientras que el equipo inglés alineó desde el inicio a Cristian Romero.

El marcador se abrió en la primera parte con un gol de Marcos Llorente, tras una asistencia de Julián Álvarez. Minutos después, Antoine Griezmann amplió la ventaja con un remate desde el centro del área y el propio Álvarez marcó el tercero para el conjunto español.

Antes del cierre del primer tiempo, Robin Le Normand anotó de cabeza el 4-0 para el Atlético. El Tottenham logró descontar con un tanto de Pedro Porro, lo que dejó el marcador 4-1 al descanso.

En el segundo tiempo, el equipo de Simeone volvió a golpear en un contraataque. Julián Álvarez definió dentro del área tras una asistencia de Griezmann y marcó el quinto gol del Atlético.

Sobre el final del partido, Dominic Solanke anotó para el Tottenham y estableció el resultado definitivo de 5-2. El encuentro también tuvo varias amonestaciones para el equipo inglés, entre ellas para Cristian Romero, Kevin Danso, Archie Gray y Richarlison.

Con este resultado, Atlético de Madrid se impuso con claridad en el duelo de octavos de final y dio un paso importante en la serie dentro de la Champions League.