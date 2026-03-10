La Municipalidad de Jáchal, informa a la comunidad que, debido a trabajos de refacción en la Terminal de Ómnibus, se implementará una modificación de manera temporal en el ingreso y circulación de los colectivos. Estas tareas también afectarán la playa de maniobras y los accesos vehiculares al edificio.

El resto de los servicios del complejo, como la boletería y comercios, funcionarán con normalidad. El último ingreso a la terminal será a las 2 de la madrugada del miércoles 11 de marzo. A partir de ese momento, los servicios no ingresarán a la terminal hasta la finalización de las obras, situación que será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

Mientras que el lugar de ascenso y descenso de pasajeros se realizará sobre Avenida Perón, entre calles Rivadavia y Laprida. El recorrido de la circulación de los colectivos será por Avenida Perón, Avenida España, Calles Funes, Calle Laprida y nuevamente, Avenida Perón.

La Municipalidad solicita a vecinos, conductores y pasajeros tener en cuenta esta modificación temporal y circular con precaución en la zona.

Próximamente se darán a conocer mayores precisiones sobre el alcance del proyecto y las etapas de ejecución de las obras de refacción de la terminal.