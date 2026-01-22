El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la intervención del puerto de Ushuaia por un período de 12 meses, tras detectar presuntas irregularidades financieras y desvío de fondos públicos. La medida quedó plasmada en la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial.

Según explicó la ANPYN, a cargo de Iñaki Arreseygor, la intervención responde a la detección de desvíos de recursos, que en lugar de destinarse al mantenimiento y mejoras de la terminal marítima, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, en violación de la normativa vigente. Además, las inspecciones realizadas evidenciaron deficiencias operativas, riesgos en la infraestructura y falta de respuestas de las autoridades provinciales ante pedidos de regularización.

Desde la ANPYN señalaron que la decisión también se tomó ante la falta de respuestas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores portuarios y la preocupación de las empresas navieras que operan en la terminal.

La medida implica que la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto será asumida por el Estado nacional, aunque la intervención podría extenderse más allá del año inicialmente previsto si las irregularidades no se corrigen.

La noticia generó tensión con la gobernación de Tierra del Fuego, que cuestionó la intervención y aseguró que las operaciones del puerto continúan con normalidad durante la temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella anunció que acudirá a la Justicia para frenar la medida y calificó la intervención como “un avasallamiento a la autonomía de la provincia”.

Fuentes de la administración provincial anticiparon a Ámbito que están trabajando en “la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta”. “Será una estrategia netamente legal. Vamos a ir a la Justicia”, confirmaron.

La intervención del puerto de Ushuaia se da en un momento clave para la actividad turística y marítima de la región, lo que agrega un contexto de tensión política y económica entre el gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego.