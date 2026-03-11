San Juan será sede de la Experiencia del Sol – 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport, un evento que del 20 al 23 de marzo combinará automovilismo histórico, turismo y actividades culturales. La propuesta reunirá vehículos emblemáticos provenientes de distintas provincias argentinas y de países de la región.

El encuentro es organizado por la Asociación Amigos del Automóvil Antiguo y Garage Iriarte, y contempla recorridos por distintos escenarios de la provincia, además de exposiciones y actividades abiertas al público.

La caravana de autos clásico partirá desde el Velódromo Vicente Chancay.

La jornada principal será el domingo 22 de marzo con el Raid Intercity. Los participantes se concentrarán desde las 8 en el estacionamiento del Velódromo Vicente Chancay y la largada está prevista para las 10. El recorrido incluirá calles del Gran San Juan hasta llegar al Autódromo El Zonda “Eduardo Copello”.

Luego de las vueltas controladas en el circuito, la caravana continuará hacia el Valle de Zonda y finalizará en el Dique Punta Negra. En ese lugar se realizará una exposición estática de los vehículos, además de presentaciones musicales y actividades para los asistentes. Lo recaudado durante la jornada será destinado a la Fundación Alzheimer San Juan para tareas de investigación y prevención.

Participarán vehículos históricos de Argentina y Chile.

El evento comenzará oficialmente el viernes 20 de marzo con una gala de inauguración en los jardines del Teatro del Bicentenario, donde se realizará una exposición de autos y un concierto de la Camerata de San Juan.

Las acreditaciones de participantes se iniciaron el 7 de marzo y continuarán con nuevas instancias de registro. Para la edición de este año se espera la participación de vehículos provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, además de dos delegaciones de Chile.

El cierre de la Experiencia del Sol se realizará el lunes 23 de marzo con un recorrido que partirá desde el Parque de Rivadavia hacia la Bodega Augusto Pulenta, en el departamento San Martín. Allí se llevará adelante una exposición final de los autos, visitas guiadas y la entrega de premios para los participantes.