“Godzilla y Kong: El nuevo imperio” llega al cine a partir de este jueves

Este jueves, los cines recibirán una de las mega producciones más esperadas del año: Godzilla y Kong: el nuevo imperio (Godzilla vs Kong: The New Empire), donde se presenciará el épico enfrentamiento entre monstruos en esta nueva entrega.

Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio marca el esperado regreso de dos de las criaturas más icónicas de la cultura popular en una emocionante entrega cinematográfica. En esta nueva aventura, tanto Godzilla como Kong se ven obligados a unir fuerzas para enfrentarse a una misteriosa amenaza que yace oculta en lo más profundo de la tierra. La trama promete desenterrar secretos ocultos de la Isla Calavera, ofreciendo a los espectadores un viaje lleno de acción y suspenso mientras los titanes se enfrentan a desafíos que ponen en juego no solo sus vidas, sino también la existencia misma de la humanidad.

El largometraje está protagonizado por Rebecca Hall (Iron Man 3), Brian Tyree Henry (Tren bala), Dan Stevens (La bella y la bestia ) y Alex Ferns (The Batman), entre otros. Por otro lado, la película está dirigida por Adam Wingard (Cacería macabra) bajo el guión de Terry Rossio (Piratas del caribe: el cofre de la muerte), Simon Barrett (The Guest) y Jeremy Slater (Moon Knight).

Fuente: Infobae