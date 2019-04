Golpe a la ilusión: Obras perdió la final ante Bolivar en tie break

Una de las mejores finales de la historia nos regalaron Bolivar y Obras en el edición 2018-2019 de la Liga de Vóley de Argentina, que finalmente arrojó al campeón que fue Bolivar tras ganarle a los sanjuaninos por 3 a 2 en el quinto partido de la final con parciales de 20-25, 19-25, 25-23, 25-13 y 18-16.

Fue un partidazo de principio a final en el estadio República de Venezuela. Obras comenzó muy bien en el primer set, sacó una buena diferencia que terminó siendo indescontable para los dueños de casa. Con Jesús Herrera como figura importante en el ataque, La Gotita se llevó el primero por 25-20.

En el segundo parcial, los dirigidos por Juan Manuel Serramalera volvieron a demostrar porque llegaron hasta la final y definir en el quinto partido de la serie. Con un gran trabajo de Matías Sánchez en el armado y en defensa, además de Massimino cortando cada ataque de Bolivar y, con Herrera y Rodrigo Quiroga haciendo un gran esfuerzo en el ataque, Obras se puso 2 a 0 arriba cerrando ese parcial por 25-19.

Los más de 200 hinchas de Obras que estaban en las tribunas del República de Venezuela, ya palpitaban lo que podía ser una victoria en el tercer set que les diera su primer título en la historia moderna del vóley argentino. Porque además veían que Bolivar no se despertaba.

Pero Bolivar se despertó en ese tercer parcial, aunque fue siempre de atrás en el marcador. Obras llegó a estar 23-20, pero los de Javier Weber reaccionaron y lo dieron vuelta ganando por 25-23 y poniendo la historia 2 a 1, llevando la definición a un cuarto set.

Obras seguía dependiendo de sí mismo para cerrar el partido en ese cuarto parcial, pero fue uno de los peores sets que jugó el conjunto de la calle 25 de Mayo, no encontró nunca la posibilidad de entrar en juego ante un Bolivar que le salía todo. Los bonaerenses ganaron por un contundente 25-13 y llevaron la definición por el título al tie break.

Obras siempre estuvo adelante, incluso en zona de definición. Estaba 13-11 y no lo pudo aguantar. Bolivar ajustó las marcas y llegaron 15 a 15. Los hinchas de ambos equipos se mordían las uñas y los labios en las tribunas porque la definición era para el infarto con un título en juego nada más y nada menos. Pero fue Bolivar el que se puso arriba, Obras lo igualaba, el marcador marcaba 16 a 16. Bolivar sumó un punto más y tenía su cuarto match boll. El saque de Las Águilas no fue bien recepcionado por Quiroga, la jugada se complicó y no pudieron pasarla al campo de Bolivar. Fin de la historia, fin del sueño para Obras, que perdió el tie break por 18-16 y gritó campeón.

Obras se quedó en las puertas de obtener su primera estrella en el vóley moderno, mientras que Bolivar sumó su octava consagración y, de esa manera se despego de UPCN que se queda con siete conquistas.