Golpe al bolsillo: inquilinos que renuevan alquiler en mayo tendrán un aumento del 53%

En medio de las discusiones parlamentarias para reformar la normativa que regula las relaciones entre inquilinos y propietarios, los particulares que decidan renovar el alquiler durante este mes de mayo en San Juan deberán hacerlo con una base de aumento que ronda el 53%. Este dato fue señalado a DIARIO HUARPE por Mauricio Turell, titular de la Cámara de Construcción e Inmobiliaria.

Para concretar este porcentaje de incremento se tomó en cuenta la inflación interanual, aunque los inquilinos manifiestan que esos aumentos están por fuera de la ley que, justamente, entró en vigencia el año pasado. La normativa, según expresaron, debería basarse en un cálculo entre las actualizaciones salariales y el índice de precios al consumidor.

El problema radica en que, de acuerdo a los dichos provenientes desde la Asociación de Inquilinos de San Juan, las actualizaciones “siempre son por arriba de los índices inflacionarios e incumplen la legislación actual”.

Víctor Bazán, referente de la entidad, reclamó en este medio que debería aplicarse el cálculo establecido por la normativa vigente para no afectar el poder adquisitivo de la gente. Comentó que el pago del alquiler ya está por encima de la mitad de los ingresos que percibe una familia tipo en la provincia.

Bazán sostuvo que las inmobiliarias no cumplen con las leyes porque no hay controles por parte del Estado. “Es un mercado al que no le gusta ser intervenido y que está en su mayoría en negro”, declaró. “El 99% de los contratos están en negro y gran parte de las inmobiliarias no respetan la ley”, concluyó.

Discusión parlamentaria

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación continúa discutiendo las modificaciones a la Ley de Alquileres vigente. Hay dos artículos principalmente que generan polémica: por un lado, la extensión de los contratos y por otra, la actualización anual.

La normativa vigente establece que el plazo de contratos debe durar tres años y los ajustes deben ser de forma anual, estableciendo las subas de acuerdo a un promedio entre Índice de Precios al Consumidor y el salario vigente. Las inmobiliarias piden la reforma de la legislación, mientras que los inquilinos definen la ley porque consideran que se pudieron ganar derechos fundamentales.

16,1%

El índice de inflación de estos primeros cuatro meses del año.

53%

El aumento que tendrá la renovación en los contratos de alquiler.