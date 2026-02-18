La tranquilidad de la tarde sanjuanina se quebró este martes 17 de febrero, cuando un conductor de Uber vivió minutos de terror en plena Capital. Dos jovenes lo atacaron y robaron, en inmediaciones del Barrio Costa Canal 1.

Fuentes policiales informaron que todo sucedió sobre las 16:45 cuando el viaje que parecía rutinario se transformó en una escena violenta. El hecho ocurrió en calle Rogelio Cerdera, entre Tucumán y Ruta 40. Allí, dos personas abordaron el vehículo como pasajeros. Pero una vez dentro, la situación cambió de manera abrupta.

Los jóvenes comenzaron a golpear al conductor y, en medio del forcejeo, lo sujetaron del cuello para reducirlo. Le arrebataron su teléfono celular Samsung A31 y le sustrajeron 12.000 pesos en efectivo.

Tras el ataque, los agresores escaparon en dirección a la ex bodega CAVIC. Sin embargo, la víctima logró radicar la denuncia de inmediato ante la Policía Motorizada, que desplegó un operativo por la zona.

Los efectivos lograron dar con los sospechosos. Uno de ellos fue identificado como Tiago Nehuen Lucero, mientras que el otro implicado es menor de edad.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo agravado, por cometerse en grupo y con la participación de un menor. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.