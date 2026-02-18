El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por sindicatos combativos de la CGT y las dos CTA, anunció este martes un paro general acompañado de una movilización al Congreso para este jueves en rechazo al proyecto de reforma laboral. La decisión fue tomada tras una reunión virtual y marca una diferencia con la conducción de la CGT, que convocó a un paro sin marcha frente al Palacio Legislativo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que “el paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. Debemos garantizar que sea un paro activo”. Aguiar agregó que habrá que explicar “dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos”.

La movilización se realizará en todas las provincias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los manifestantes se concentrarán desde las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. El FreSU viene de organizar protestas en Córdoba y Rosario y otra movilización al Congreso el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.

Entre los gremios que integran el FreSU se encuentran la UOM, Aceiteros y Pilotos, por parte de la CGT, y la mayoría de los sindicatos de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, afirmó que durante el paro convocado por la CGT “no habrá transportes” en todo el país y calificó la reforma como un intento de “esclavitud”, advirtiendo que no aceptarán medidas que vulneren los derechos laborales.

La convocatoria del FreSU busca presionar al Gobierno y al Congreso para frenar la aprobación de la reforma laboral, considerada por los sindicalistas como un retroceso histórico en materia de derechos y condiciones de trabajo.