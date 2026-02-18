El Benfica presentó este martes un video como prueba para defender a Gianluca Prestianni tras la acusación de racismo realizada por Vinícius Júnior durante el partido de Playoffs de la Champions League. La denuncia de Vinícius señalaba que Prestianni lo había llamado “mono” de manera despectiva, pero las cámaras no pudieron constatarlo debido a que el jugador argentino se cubrió la boca con la camiseta al gritar.

El video difundido por el club muestra a Prestianni en una posición alejada de otros futbolistas, con la intención de demostrar que era imposible que se escuchara el supuesto insulto. Junto al material, el Benfica escribió: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.

Prestianni también se manifestó a través de sus redes sociales, negando las acusaciones: “En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Vinícius, por su parte, mantuvo su postura y subrayó que los actos de racismo reflejan cobardía, además de criticar que haya quienes deberían sancionarlos pero no lo hacen. La UEFA ahora deberá analizar las imágenes y declaraciones para determinar si existió discriminación y, en caso afirmativo, definir sanciones correspondientes.

El club portugués busca así proteger a Prestianni frente a un episodio que generó gran repercusión internacional y que podría tener consecuencias disciplinarias importantes en el marco de la Champions League.