El Ejecutivo nacional oficializó la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso mediante el Decreto 103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni. La prórroga amplía el período legislativo hasta el 28 de febrero y permite al Parlamento contar con más tiempo para tratar proyectos impulsados por el Gobierno.

La medida se fundamenta en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que facultan al Poder Ejecutivo a convocar y extender sesiones fuera del calendario ordinario. El decreto oficializa la ampliación de las sesiones previamente convocadas por el Decreto 24 del 18 de enero de 2026 y fue publicado en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de febrero, comunicándose además al Registro Oficial para garantizar su vigencia administrativa.

Publicidad

Además de prolongar el período legislativo, el decreto incorpora un nuevo proyecto al temario: la reforma de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación universitaria y a la recomposición del salario docente. La iniciativa será enviada por el Poder Ejecutivo y deberá ser tratada dentro del esquema de sesiones extraordinarias iniciado el 2 de febrero, ampliando así la agenda en un área clave para el sistema educativo nacional.

La prórroga de las sesiones extraordinarias busca facilitar el debate y la sanción de proyectos sensibles antes del cierre del período ampliado, asegurando que temas estratégicos como la educación y los salarios docentes tengan tratamiento prioritario en el Congreso durante las próximas dos semanas.