La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivó este miércoles 18 de febrero los pagos que se vieron postergados por el fin de semana XXL. El cronograma contempla jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del SUAF y otras asignaciones especiales.

Hoy cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 5.

AUH y Tarjeta Alimentar: documentos terminados en 5.

SUAF: documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 4.

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad: documentos terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción): todas las terminaciones, pagos hasta el 12 de marzo.

La ANSES recuerda que los beneficiarios deben verificar sus fechas de cobro según la terminación del documento y que los pagos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones en los bancos y garantizar el acceso a todos los beneficiarios.