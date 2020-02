Gómez Alcorta evaluó su primera misión internacional: "Hay que acelerar los cambios igualitarios"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La igualdad real entre mujeres y varones "se va a alcanzar en 200 años" si no "se aceleran los cambios igualitarios" dijo Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad que habló sobre su primera misión oficial fuera del país, que dejó como saldo un próximo mapeo de la organización del cuidado en Argentina, con apoyo internacional.



La funcionaria participó esta semana de la XIV Conferencia regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realizó en Santiago de Chile, donde se definió que la edición XV se realice en Argentina en 2022.



La Conferencia es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), convocada con carácter permanente y regular, para identificar la situación regional y subregional respecto a la autonomía y derechos de las mujeres.



Para Gómez Alcorta fue su primera misión oficial estrenando el flamante ministerio argentino "una decisión política que generó mucho beneplácito entre las distintas delegaciones de todos los países", contó en una entrevista con Télam.



"Una de las conclusiones del encuentro es la urgencia de acelerar los cambios por la igualdad real, que si bien se han dado con sus diferencias a nivel normativo y de políticas pública en la región, ha quedado al descubierto que debemos acelerarlos", resaltó.



Porque "si no se aceleran los cambios que hagan desaparecer las brechas que generan desigualdad, la igualdad real llegará recién en 200 años".



Este año se conmemora el 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de la aprobación de la Plataforma de Acción que fuera adoptado por unanimidad por 189 gobiernos, incluido Argentina.



Por eso, la Conferencia que se concretó en Chile "es fundamental, porque es preparatoria para la reunión que se realizará en marzo, a 25 años de Beijing, en Nueva York. Nos permitió encontrarnos con representantes de distintos países, en un momento regresivo en cuanto a derechos en la región", evaluó la ministra.



Destacó que "se logró que se mantuvieran los compromisos asumidos por los Estados sobre derechos de las mujeres, no hubo retrocesos. Y seguimos pensando políticas en conjunto para achicar las brechas que provocan desigualdades".



Al enumerar algunos de los puntos mas tratados mencionó "la autonomía económica, lograr la igualdad salarial, avanzar en el trabajo doméstico remunerado, revisar las reformas en seguro social con perspectiva de género, la brecha digital y los avances para tratar la situación de los cuidados".



Gómez Alcorta tuvo siete reuniones bilaterales y participó de tres paneles durante la Conferencia.



Se reunió con funcionarias de áreas de género de República Dominicana, México, Panamá, con Rebeca Grynspan de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), y con representantas de Uruguay y Costa Rica, dos países que vienen trabajando políticas de cuidado.



La temática de cuidados es una prioridad para la ministra desde que asumió: "El cuidado recae mayoritariamente en las mujeres, complica su desarrollo, hace más difícil el acceso y promoción en los trabajos y también la realización de otras actividades. Es la base de las desigualdades", explicó.



Por eso mostró su satisfacción por haber logrado el apoyo de Cepal para hacer un mapeo del cuidado en la Argentina, tal como se anunció esta semana.



"Vamos a trabajar con otros ministerios para lograr información georefencial de la organización social de cuidados en el sector público, privado y comunitarios. Necesitamos saber dónde están y dónde no están esos servicios para decidir las políticas a aplicar", detalló la funcionaria.